El ex presidente boliviano Evo Morales, refugiado en Argentina desde el 12 de diciembre pasado, reunió a sus partidarios en el céntrico hotel Bauen en la ciudad de Buenos Aires. Si bien Morales logró convocar a numerosos dirigentes de su partido MAS, sectores importantes de esta agrupación declinaron la invitación y no viajaron desde Bolivia a Buenos Aires. El plenario debatió las posibles candidaturas a las próximas elecciones, aunque se anunció que los candidatos serán elegidos en enero próximo. Las autoridades electorales de Bolivia anunciarán antes del 7 de enero la fecha de los comicios. Morales renunció el pasado 10 de noviembre a la presidencia en medio de protestas masivas contra los resultados de las elecciones que el 20 de octubre le dieron un nuevo mandato. También debió soportar pedidos de renuncia de los militares. Una auditoría electoral de la OEA probó que existieron graves irregularidades, tanto en las votaciones como en el escrutinio. La presidenta interina Jeanine Añez, no reconocida por Morales, dirige el país en la transición hacia las nuevas elecciones. La ONU, la OEA y la Unión Europea, así como la Iglesia católica, actúan como mediadores en el complejo proceso.

En Buenos Aires, "iniciamos reunión con dirigentes nacionales, departamentales y regionales del MAS-IPSP, acompañados por algunos alcaldes y asambleístas para coordinar y convocar al (congreso) ampliado en enero 2020, donde se definirán los candidatos a Presidente y Vicepresidente de nuestro partido", anunció en su Twitter el ex mandatario.

La reunión plenaria del Bauen, realizada a puertas cerradas a la prensa, resultó a la vez una muestra involuntaria de debilidad de Morales en el MAS. A la cita fueron convocados más de 1.000 dirigentes del partido, pero el viernes se conocieron las primeras deserciones. Sectores sociales de El Alto, el bastión del MAS en la ciudad satélite de La Paz, y organizaciones campesinas de La Paz y Chuquisaca resolvieron no asistir a la reunión en la capital argentina. La presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Eva Copa, representante de El Alto, declinó la invitación porque así lo decidieron sus bases. "Yo vengo de El Alto y El Alto ha definido no asistir porque van a definir sus candidaturas desde sus bases, desde sus organizaciones, analizando perfiles y llegando a consensos", dijo al diario boliviano Página Siete.

A su vez, campesinos de Chuquisaca también desistieron, al argumentar que "las cosas se arreglan en casa". El ex dirigente de la Federación Unica de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, Román Barrón, expresó: "Las cosas se arreglan en Bolivia y entre nosotros, no desde otro país". Desde los días siguientes al exilio de Morales en México el 13 de noviembre, comenzaron a mostrarse las fisuras en el MAS. Hubo críticas de diputados y senadores al modo en que durante 14 años Morales comandó al partido con mano de hierro y de cómo el último gabinete estaba integrado sin representantes de las naciones indígenas. La elección de nuevas autoridades en ambas Cámaras, que corresponden al MAS porque es por mucha distancia el mayor partido del Congreso boliviano, mostraron un nuevo balance de fuerzas en el partido. Eva Copa fue designada presidenta del Senado y Sergio Choque asumió en Diputados. Ambos son expresión de este cambio de fuerzas dentro del MAS.

El "ala oprimida"

Además, tampoco viajaron a Buenos Aires integrantes de la Federación de Maestros Rurales, los legisladores de la denominada "ala oprimida" del MAS, formada por las diputadas Concepción Ortiz, de los Yungas de La Paz; y Clery Vargas, representante de El Alto.

El encuentro en Buenos Aires tampoco contó con los cinco precandidatos presidenciales del partido que se esperaban. El único de los precandidatos que participó es el ex canciller Diego Pary, refugiado en Argentina junto con Morales.

En Bolivia, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero Ballivián, adelantó que "tendrá una respuesta apegada al derecho en las próximas semanas" sobre la posible disolución de las siglas MAS. "Es un tema que ya está siendo analizado y apenas esté resuelto se emitirá una resolución", agregó. EL TSE tiene como fecha tope del 7 de enero para publicar el calendario electoral.