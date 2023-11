Evacuaron a 31 bebés prematuros de la Franja de Gaza

Durante días, los bombardeos cerca del hospital atraparon a miles de miembros del personal, pacientes y civiles que se refugiaban en su interior. Israel puso a disposición ambulancias con incubadoras, pero fueron rechazadas por las autoridades de la Franja, que controla Hamás.

Según las autoridades palestinas, “varios” recién nacidos han muerto debido a los cortes de electricidad y a la escasez de suministros médicos; el personal del hospital tuvo que sacar a los bebés a mano de las incubadoras tras quedarse sin combustible y envolverlos en papel de aluminio para mantenerlos calientes. Los bebés fueron llevados primero a Rafah, al sur de Gaza, y luego a Egipto.

Se espera que los padres de los recién nacidos puedan viajar a un lugar seguro con sus hijos, pero la OMS dijo que muy pocos de los bebés estaban acompañados por familiares. Los funcionarios de Gaza tenían “información limitada” y no pudieron encontrar a familiares cercanos, dijo la OMS. Un padre, Ali Sbeiti, se reunió con su hijo pequeño Anas, que nació tres días antes de que comenzara la guerra. “Gracias a Dios. Ahora sentimos que nuestro hijo está a salvo después de no verlo durante más de dos semanas. No sabíamos si estaba vivo o muerto, sobre todo cuando se cortaron las comunicaciones con los médicos”, declaró a CNN.

Los intensos combates entre Israel y Hamas, y un apagón de las comunicaciones en todo el enclave debido a la falta de combustible, han complicado las labores de entrega de ayuda y dificultado el acceso de los palestinos a los servicios de socorro. Según la OMS, los 31 bebés evacuados están luchando contra infecciones graves, dijeron citando a médicos del hospital egipcio donde están siendo tratados. Once de los bebés se encuentran en “estado crítico”, dijo la OMS, añadiendo que los bebés habían enfermado debido a la falta de suministros médicos en el Hospital Al-Shifa. “Estamos realizando pruebas a todos esos bebés, y se les administraron líquidos y la medicación necesaria según su estado”, dijo Mohammad Salamah, uno de los médicos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que se estaban planeando nuevas misiones para evacuar a los pacientes y el personal restantes de Al-Shifa, “a la espera de garantías de paso seguro por las partes en conflicto”.