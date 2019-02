La campaña estadounidense para convencer a sus aliados de vetar los equipos de Huawei en el despliegue de las redes de 5G, montada sobre el argumento del espionaje, no caló aún en los principales países de Europa, donde los gobiernos de Alemania, Francia e Italia se negaron esta semana a excluir a la empresa china. La pelea excede por completo el marco empresario y es parte de la puja geopolítica global entre Estados Unidos y China.

El último martes un grupo de funcionarios norteamericanos se reunió en Bruselas con autoridades de la Comisión Europea (CE) y del gobierno belga para advertirles que Huawei, segundo fabricante de smartphones y principal proveedor de equipos de telecomunicaciones del mundo, representa un riesgo para la seguridad, según consignaron medios británicos.

Había pasado una semana desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a la compañía china con 13 cargos —entre ellos el de espiar para robarle tecnología a la firma norteamericana T-Mobile— y menos de dos meses desde la detención de Meng Wanzhou, directora financiera de la empresa e hija del fundador, una acción que tensó aún más la relación comercial entre Washington y Pekín. Pekín ha detenido y hasta condenado a muerte a ciudadanos canadienses como represalia.

Estados Unidos difunde entre sus socios informes en los que asegura que Huawei y el Estado chino tienen una relación demasiado cercana, y que a través de sus equipos la empresa espía y roba secretos comerciales para dárselos al Estado del gigante asiático. China, a diferencia de Estados Unidos y Europa, es una dictadura de tipo totalitario, con un Estado policial que cada vez vigila más de cerca a sus ciudadanos. Ninguna de las redes sociales o webs que se conocen en Occidente, como Facebook o Twitter o incluso You Tube, se pueden usar libremente en China,donde la censura previa online es algo absolutamente generalizado y común.

Aquel mensaje de EEUU impactó en los socios cercanos, como Australia y Nueva Zelanda, que el año pasado decidieron prohibirle a Huawei participar en las licitaciones para construir las redes móviles de próxima generación (5G). Estas dos naciones están mucho más cerca de China que las potencias europeas, como es obvio al estudiar un mapa.

Pero el pedido de Washington no tuvo la misma receptividad en los principales países europeos, donde el 5G —que es la tecnología que promete conectar los dispositivos de "Internet de las cosas" (IoT) a velocidades inusitadas— se montaría en parte sobre la infraestructura actual de 4G, que tiene una importante cantidad de componentes fabricados por Huawei, según advirtió la alemana Deutsche Telekom.

Alemania manifestó este jueves su intención de no excluir a la empresa asiática de las licitaciones para el 5G, informó el diario de negocios Handelsblatt citando fuentes gubernamentales.

Esa postura se acordó durante una reunión de la que participaron los ministros de Asuntos Exteriores, Interior, Economía, Finanzas e Infraestructura, pese a que el martes la canciller Angela Merkel había reclamado garantías de que la empresa no entregaría datos de los alemanes al gobierno chino.

Por su parte, el Senado de Francia rechazó el miércoles un proyecto que buscaba endurecer los controles de los equipos de telecomunicaciones. Si se hubiera aprobado la norma, los operadores de telecomunicaciones requerirían de una aprobación formal para el uso de ciertos tipos de equipos que se consideran particularmente sensibles a los riesgos de espionaje. En tanto, el gobierno de Italia negó el jueves las versiones según las cuales prohibiría los equipos de Huawei y de la también china ZTE. "No tenemos la intención de adoptar ninguna de estas iniciativas", subrayó el ministerio de Industria, en el que sostuvo: "la seguridad nacional es una prioridad y si surgieran problemas críticos, que hasta la fecha no lo han hecho, el ministerio evaluaría si tomar o no medidas". El gobierno italiano, de línea populista y antieuropea, es aliado de Rusia en asuntos como el conflicto de Venezuela y otros.

Huawei niega las acusaciones de EEUU. "Los problemas técnicos siempre se pueden resolver con las soluciones adecuadas, mientras que los problemas ideológicos no", afirmó el representante de Huawei ante la UE, Abraham Liu. Dijo que Huawei está abierta a la supervisión de los gobiernos europeos.

Sin embargo, asuntos como la infiltración de Rusia en las elecciones de Estados Unidos en 2016 y en los archivos del Partido Demócrata, demuestran que la ciberseguridad es mucho más que un "problema técnico" y que por cierto la ideología cuenta, y mucho.