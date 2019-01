Europa insiste a Londres que el acuerdo sobre el Brexit no es renegociable

La Unión Europea (UE) rechazó ayer al unísono la tardía intención del Reino Unido de renegociar cambios al acuerdo de divorcio para que la primera ministra Theresa May pueda recobrar el apoyo del Parlamento y evitar un Brexit desordenado que provoque un descalabro económico. En Londres, la premier conservadora reconoció que su gobierno no decidió exactamente cómo cambiar el acuerdo de tal forma que elimine las preocupaciones de los legisladores británicos sobre el estatus que tendrá la frontera entre las dos Irlandas una vez que el Reino Unido abandone la UE, en dos meses, el 29 de marzo. "El acuerdo de retirada no será negociado", dijo el presidente de la Comisión Europea, el Ejecutivo de la UE, Jean-Claude Juncker, en Bruselas.

Tras rechazar este mes el acuerdo alcanzado el año pasado entre May y la UE, el Parlamento británico aprobó el martes enviar a la primera ministra de regreso a Bruselas para rediscutir la cláusula sobre la frontera irlandesa y reemplazarla por un "arreglo alternativo". Con este mandato, May, que quiere evitar un Brexit sin un acuerdo en los términos del divorcio —porque esto sería muy perjudicial para la economía británica—, prometió buscar cambios "legalmente vinculantes" al pacto.

Pero Juncker dijo que la votación del Parlamento británico no cambiaba nada. "El acuerdo de retirada sigue siendo el mejor y único acuerdo posible", señaló. En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló ayer por teléfono con May y dijo después por Twitter que su mensaje fue: "La posición de la UE es clara y consistente. El Acuerdo de Retirada no está abierto a la renegociación".

El gobierno de Irlanda deploró la intención de May de revisar un acuerdo que ella misma firmó con la UE en noviembre y que requirió 18 meses de negociaciones centradas, precisamente, en el mecanismo a aplicar en la frontera irlandesa, conocido como "backstop". Ya "recorrimos este camino, y no creo que exista tal alternativa" al backstop, dijo el premier de Irlanda, Leo Varadkar. La oposición al backstop fue el motivo principal por el cual el Parlamento británico votó abrumadoramente en contra del acuerdo, el 15 de enero. Este mecanismo de salvaguarda dejaría a Reino Unido dentro de una unión aduanera con la UE para evitar la necesidad de establecer aduanas y controles en la frontera de Irlanda.

La zona fronteriza fue una de las más golpeadas por el conflicto político y religioso de décadas en Irlanda del Norte, que dejó 3.700 muertos. El libre flujo de personas y bienes a través de la casi invisible frontera es puntal de la economía local y del proceso de paz norirlandés.

Muchos legisladores pro Brexit temen que el backstop atrape al Reino Unido en el corset regulatorio de la UE, y dicen que no apoyarán el acuerdo de May hasta que sea eliminado. May admitió ayer ante el Parlamento que su gobierno no decidió aún la forma en que podría modificarse el backstop, y dijo a los legisladores que "hay un cierto número de propuestas".