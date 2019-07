Europa considera "inaceptable" el primer plan de Boris Johnson

Las demandas del nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, para lograr un Brexit con acuerdo europeo "son inaceptables", consideró el jefe negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier. Johnson hizo un desafiante discurso en el Parlamento en el que prácticamente lanzó un ultimátum a la UE para que acepte la salida sin más de Reino Unido y anticipó que su nuevo gabinete se prepara para una salida no negociada del Brexit el 31 de octubre venidero.

La "salvaguarda irlandesa" ('backstop'), el nudo de la discordia, está incluida en el Acuerdo de Salida firmado con Bruselas en noviembre por la predecesora de Johnson, Theresa May, quien debió renunciar luego de no haber conseguido apoyo parlamentario para la propuesta.

Ayer, Johnson, ante el Parlamento, pidió lisa y llanamente la anulación de esa cláusula, lo cual llevó al negociador Barnier a enviar una nota a los socios de la Unión Europea para fijar su postura. "El primer ministro Johnson ha dicho que para alcanzar un acuerdo habría que eliminar la salvaguarda irlandesa. Esto es, por supuesto, inaceptable, y no está dentro del mandato del Consejo Europeo", apuntó. "Mientras que él ha declarado que solo hablará con la Unión Europea bajo la base de eliminar la salvaguardia, nosotros estamos listos para trabajar de forma constructiva dentro de nuestro propio mandato", añadió Barnier.

La frontera entre Irlanda, una república independiente que forma parte de la UE, e Irlanda del Norte, territorio que junto a Escocia, Gales e Inglaterra conforma el Reino Unido, están causando el bloqueo. Para los británicos, el punto es cómo evitar que tras el Brexit se instaure una frontera con controles y aduanas, lo que iría contra los tratados de paz de 1998, que sellaron el fin de la violencia política en Irlanda y Ulster (Irlanda del Norte británica).

La cláusula irlandesa fue negociada por Londres y Bruselas con el objetivo de evitar una frontera "dura", con controles aduaneros, tasas, impuestos. Fue parte del acuerdo que May llevó al Parlamento británico y este rechazó. El acuerdo fallido contempla que si no hay trato comercial entre Reino Unido y UE, Irlanda del Norte seguirá estando sujeta a algunas reglas del mercado único europeo para garantizar ("salvaguardar") el status fronterizo actual.

Pero los partidarios del Brexit duro, que ahora gobiernan con Johnson, creen que esta salvaguarda es una manera de mantener al Reino Unido vinculado a las normas de Bruselas. O sencillamente consideran un sinsentido que una parte del país (Irlanda del Norte o Ulster) tenga reglas diferentes a las otras (Inglaterra, Gales y Escocia).

En tanto, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y Boris Johnson conversaron por teléfono, una charla en la que el jefe del Ejecutivo comunitario ha subrayado que el acuerdo de divorcio negociado con Theresa May es el "mejor y el único posible". "Juncker ha escuchado lo que el primer ministro Johnson tenía que decir y ha reiterado que el acuerdo de retirada es el mejor y el único acuerdo posible", ha informado una portavoz.

El primer contacto entre ambos tras el nombramiento oficial de Johnson como primer ministro ha servido para intercambiar números de teléfono y expresar la voluntad de "mantenerse en contacto". Juncker, además, le trasladó de viva voz la felicitación por el cargo y subrayó su determinación de trabajar juntos "de la mejor manera posible". La voluntad de la Comisión es estar disponible para el nuevo gobierno británico si quiere retomar las conversaciones para "aclarar" la posición del bloque europeo.

Pero Johnson ha lanzado un ultimátum a la Unión Europea, advirtiendo de que o se aviene a renegociar el acuerdo del Brexit dejando atrás el acuerdo de May o el 31 de octubre habrá una ruptura no negociada y caótica. Fue la primera intervención en la Cámara de los Comunes de Johnson como jefe de gobierno. Johnson ha reiterado que el Acuerdo de Salida negociado por Theresa May y Bruselas es "inaceptable para este Parlamento y para este país".

Sobre la frontera irlandesa, Johnson ha sostenido que se puede alcanzar otro mecanismo que garantice que el Reino Unido no permanecerá ligado a la UE en modo alguno y que al mismo tiempo sea "perfectamente compatible" con los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, que contemplan una frontera fluida entre el Reino Unido y la República de Irlanda. Y reiteró su deseo de que los líderes de la UE, que se han negado a reabrir el acuerdo firmado con May, "revisen su actual negativa". "Nosotros estamos dispuestos a negociar, de buena fe, una alternativa. Iremos a estas negociaciones con la mayor energía y determinación", ha aseverado. Enfatizó que prefiere una salida acordada y que "trabajará al máximo para conseguirlo". Pero si Bruselas no cede, "tendremos que irnos sin acuerdo", revelando que ordenó a su nuevo gabinete que se ocupe de los preparativos para un "Brexit caótico" como su "primera prioridad".

Como prueba de su determinación no nominará a un comisario para el nuevo Ejecutivo comunitario recientemente constituido, aclarando que con ello no pretende bloquear los trabajos para poner en marcha la futura Comisión presidida por la alemana Ursula von der Leyen. En estos momentos, hay una gran cantidad de funcionarios británicos "atrapados en reunión tras reunión en Bruselas y Luxemburgo cuando podrían estar asegurando nuevos acuerdos de libre comercio", ha esgrimido, vaticinando que Reino Unido se encuentra ante "el inicio de una nueva era dorada".

en acción. Johnson durante su primera intervención parlamentaria como primer ministro británico.