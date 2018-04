ETA se disolverá luego de casi 60 años de terrorismo

La ETA anunciará su disolución el primer fin de semana de mayo, último paso para cerrar más de medio siglo de violencia terrorista que dejó más de 800 muertos en España, según confirmaron diversas fuentes. ETA anunció su adiós a las armas en octubre de 2011, pero aún resta su disolución. El acto se celebrará en el País Vasco francés, según han confirmado fuentes cercanas a ETA. El grupo terrorista lleva meses trabajando en la declaración de su desaparición. La noticia, que hubiera sido espectacular hace unos años, ocupa un lugar secundario en la opinión pública española, dominada ampliamente por otros asuntos más candentes, como la crisis de Cataluña o la economía. ETA ha perdido "rating" y su desaparición definitiva apenas si ha merecido un espacio relevante en los medios.

"La declaración de que ETA ya no estará más va a ser muy clara. No va a quedarle ninguna duda a nadie", aseguró en una entrevista Alberto Spectorovsky, miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC) en el que ETA delegó su disolución. El anuncio tendrá lugar antes de lo previsto y se realizará con "cierta cobertura internacional" en una localidad del sur de Francia aún no precisada, añadió el profesor israelí Spectorovsky.

El Foro Social, iniciativa que impulsa el proceso de paz en el País Vasco, había confirmado ya la inminente disolución de ETA. "Según los datos que manejamos, se producirá antes de finalizar el curso político", explicó este mes a la agencia alemana de noticias DPA su coordinador, Agus Hernan.

La propia organización terrorista reconoció el 1º de abril que hay un debate interno "a punto de concluir" y que "el enfrentamiento ha durado demasiadas décadas", en una declaración en la que también se destacó lo que llamó el "esfuerzo" y la "generosidad" de su militancia. Los detalles del anuncio de la disolución se conocerán el lunes en una rueda de prensa con miembros del GIC y del Foro Social, adelantó la televisión autonómica vasca ETB.

La percepción generalizada es que la sangrienta historia de ETA quedó enterrada en octubre de 2011, cuando el grupo anunció el fin de su "lucha armada" por la independencia de País Vasco. Su desarme en abril de 2017 fue recibido ya con escepticismo y como un paso meramente simbólico.

Sin embargo, la disolución abre la puerta a resolver asuntos polémicos, como la política de dispersión de los presos de ETA, unos 280 en España y Francia. La izquierda independentista vasca y el entorno del grupo reclaman su acercamiento a cárceles del País Vasco.

Del otro lado, los familiares de las más de 800 víctimas que dejó la violencia terrorista etarra exigen al gobierno español "la foto final de la derrota" del grupo separatista y un desmantelamiento definitivo que le impida rentabilizarlo con fines de propaganda, como a su juicio ocurrió con el desarme hace un año.

A ambos temas aludieron de forma tácita las primeras reacciones oficiales del gobierno de Mariano Rajoy después de que se conociera la fecha de mayo para la disolución de ETA. "ETA no consiguió nada por dejar de matar y nada va a conseguir por su declaración de desaparición", avisó el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido. El gobierno defenderá siempre "la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo", añadió.

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que la disolución de ETA es "la mejor demostración de cómo se vence al terrorismo" y recordó también a las víctimas para defender que "la barbarie nunca puede derrotar a la democracia".

ETA nació en 1959, en plena dictadura de Francisco Franco. Su violencia, que en alguna medida podía justificarse bajo la dictadura, continuó en democracia, lo que le valió el repudio de los demócratas. Durante medio siglo asesinó a 829 personas. Cuando el IRA dio por terminada su lucha armada, ETA quedó como el último grupo terrorista de Europa. Etsa historia de violencia quedará ahora definitivamente en el pasado.