Estrella porno dice que recibió dinero de Trump a cambio de callarse

La estrella porno que asegura haber tenido sexo con el presidente estadounidense Donald Trump hace más de diez años dijo en una entrevista difundida ayer por la noche que poco antes de los elecciones de 2016 firmó un acuerdo de confidencialidad con el luego presidente de Estados Unidos porque años antes "había sido amenazada y seguía temiendo por su seguridad".

En diálogo con el programa "60 Minutes" de la emisora CBS, Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, sostuvo que Michael Cohen, abogado del magnate, le pagó pocos días antes de las comicios 130.000 dólares por su silencio, que fluyeron de su propio dinero y sin que Trump lo supiera, según le transmitió el letrado. El mandatario siempre negó el affaire.

Clifford, de 39 años, relató que en 2011, cuando se encontraba con su pequeña hija, se le acercó un hombre luego de que acordara con una entrevista relatar su historia.

"Me dijo ‘deja a Trump en paz. Olvida esa historia'. Y luego miró a mi hija y me dijo, ‘es una hermosa niña pequeña. Sería una lástima si a su madre le pasara algo'". Clifford contó que se acordó de este incidente cuando firmó el acuerdo de confidencialidad con Cohen.La actriz y directora porno también dijo que entró en contacto con Trump en una competencia de golf en 2006 y que tuvieron sexo solamente una vez. El sexo fue "plenamente consentido", relató, a la vez que apuntó que ella no fue una víctima. En ese momento tenía 27 años y Trump, 60. También contó que él no le atrajo físicamente.

Aparentemente él siguió interesado en ella, pero éste no fue el caso de la mujer. Clifford dijo que Trump intentó mantenerla interesada, sugiriéndole que alguna vez podía ser participante de su "reality show" en televisión, aunque esa posibilidad nunca se concretó. Los estudiantes que organizaron las marchas del sábado en Estados Unidos para exigir un mayor control de armas estaban ayer exultantes con la convocatoria que lograron y lo hicieron saber en las redes sociales.

Muro fronterizo

En otro orden, Donald Trump, aseguró que la construcción del muro fronterizo con México comenzará "de inmediato", tras la aprobación del Congreso el viernes pasado de una partida de 1.600 millones de dólares. "Se puede hacer mucho con los 1.600 millones de dólares otorgados. Es sólo un pago inicial. El trabajo comenzará de inmediato", anunció Trump en su Twitter. El viernes pasado, y a pocas horas antes de que se vencieran los fondos gubernamentales, el Congreso dio luz verde a un proyecto presupuestario de 1,3 billones de dólares para el año fiscal 2018 que incluye una partida para iniciar la construcción del muro con México. Los fondos para el muro se consideraron insuficientes, muy lejos de los 25 mil millones que había pedido Trump.