Estados Unidos analiza opciones militares contra Irán

Altos funcionarios de seguridad nacional de todo el gobierno de Estados Unidos se reunieron ayer para pulir una lista de posibles blancos a atacar en Irán, en caso de que el presidente Donald Trump ordene una represalia militar por los ataques con misiles y drones contra yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita que tuvieron lugar el fin de semana pasado, dijeron los funcionarios.

Según el diario The New York Times, que reveló la información, el secretario de Defensa Mark T. Esper y el general Joseph F. Dunford Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto, presentarán las opciones actualizadas a Trump en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional programada para hoy.

Antes de que se le presente el último conjunto de opciones, Trump envió distintas señales sobre sus intenciones. Ha amenazado con ordenar "la opción extrema" de un ataque a Irán para castigar a ese país por su comportamiento, pero también ha dejado en claro su oposición a ordenar que Estados Unidos encare otra guerra en Oriente Medio.

El Pentágono aboga por ataques militares que un alto funcionario definió como el extremo inferior de las opciones. El funcionario dijo que una represalia podría centrarse en más operaciones clandestinas, acciones que, según los planificadores militares, no impulsarían una escalada de Irán.

Según The New York Times, este tipo de blancos incluiría los sitios desde donde Irán lanza misiles de crucero y drones y donde se almacena el armamento. Conforme a esta hipótesis, la opción militar incluiría una campaña de acción diplomática en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York la semana entrante para reunir apoyo para las sanciones adicionales que ha ordenado Trump y otras medidas no militares. Trump ha dicho que se implementarán nuevas sanciones contra Irán. También se está analizando una serie de ciberoperaciones encubiertas.

Sin embargo, aún no está claro si EE.UU. y Arabia Saudita podrían reunir un fuerte apoyo en las Naciones Unidas, dado que los sauditas han sido criticados por librar en Yemen una guerra que ha causado víctimas civiles y que Trump enfrenta duras críticas por retirar a EE.UU. del acuerdo nuclear multilateral con Irán.

Pero el alto funcionario estadounidense, que habló a condición de que no se revelara su nombre por tratarse de deliberaciones internas, advirtió que a Trump también se le presentarían otras opciones que son más contundentes, opciones que requerirían el envío de más fuerzas a la región del Golfo Pérsico.

El funcionario no dio detalles de esos blancos pero podrían incluir instalaciones petroleras iraníes o blancos relacionados con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Irán advirtió

El canciller de Irán dijo que un ataque contra su país en represalia por recientes bombardeos de instalaciones petroleras sauditas resultará en una "guerra total", en otra vuelta de tuerca a ya extremadas tensiones en el golfo Pérsico. Los comentarios de Mohammad Javad Zarif son la advertencia más fuerte lanzada por Irán.