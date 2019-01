La crisis política venezolana continúa su incierto desarrollo. Ayer, Estados Unidos hizo una fuerte advertencia al régimen de Nicolás Maduro: si detiene o agrede al presidente reconocido de Venezuela, Juan Guaidó, habrá una respuesta "significativa". A su vez, el Papa Francisco pidió por una solución "justa y pacífica" para Venezuela (ver aparte).

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido de que habrá una "respuesta significativa" si se produce algún tipo de violencia contra el presidente designado por el Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó; contra la Asamblea Nacional venezolana o contra el personal diplomático estadounidense.

"Cualquier tipo de violencia o intimidación contra el personal diplomático estadounidense; contra el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o contra la Asamblea Nacional supondría un grave ataque al estado de derecho y recibirá una respuesta significativa", ha apuntado Bolton a través de Twitter. El cargo de asesor de Seguridad Nacional es equivalente al de un ministro y implica mucho más poder que el de un mero asesor.

El mensaje de Bolton recuerda además que "el apoyo y control de Cuba sobre las fuerzas de seguridad y paramilitares de Maduro son bien conocidas". Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (congreso unicameral) se declaró presidente de Venezuela al considerar ilegítimo el nuevo mandato de seis años asumido por Maduro el 10 de enero y ser él la siguiente autoridad constitucional del país. Los países del Grupo de Lima lo reconocieron, salvo México y Uruguay. Ahora se sumaron España, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Portugal, que dieron ocho días a Maduro para convocar a elecciones libres antes de reconocer a Guaidó como única autoridad legítima. Maduro cuenta con el respaldo de China y Rusia, entre las potencias, y de Bolivia, Nicaragua y Cuba en la región latinoamericana

El jefe del Parlamento y proclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, dio "una orden" a los militares de su país: que no disparen ni repriman a los ciudadanos que se manifiestan en las calles para exigir el fin de la crisis. "Hoy te doy una orden: no dispares al pueblo de Venezuela, a los que de manera clara, constitucional, han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu sustento. Hoy, soldado de Venezuela, te doy una orden: no reprimas manifestaciones pacíficas", dijo Guaidó tras asistir a una misa en la iglesia de San José en Chacao, en el este de Caracas. Guaidó también subrayó que la oposición ha querido "tenderle la mano" militares y policías al iniciar una campaña para hacerles llegar el texto de una ley que aprobó recientemente el Parlamento y que busca que los funcionarios desconozcan al gobernante Nicolás Maduro. Informó que el vicepresidente de la Cámara, Edgar Zambrano, está "organizando una reunión con víctimas y familiares" y señaló que pese a esa ley "no va a quedar impune el asesinato de tantos jóvenes venezolanos". "La amnistía es para generar gobernabilidad y avanzar", dijo Guaidó, si bien detalló que no servirá para que para que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) "asesine jóvenes".

Asimismo, hizo un llamado a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien le pidió que "vea el carácter de las manifestaciones", así como lo que está sucediendo con los "jóvenes asesinados en Venezuela". "A pesar de eso, vieron como vecinos y amigos se acercaron a los puestos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar), de policías y les decían claramente: sabemos que reciben ordenes pero esperamos por ti'", dijo Guaidó.

Israel, también

Israel reconoció a Juan Guaidó como presidente "legítimo" de Venezuela, anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu. "Israel se une a Estados Unidos, la mayoría de los países de América Latina y a los países de Europa para reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela", anunció. El portavoz del ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Nahson, declaró también que el país "reconoce el nuevo liderazgo en Venezuela", en un mensaje en Twitter en el que agregó la cuenta oficial del presidente de la Asamblea Nacional (AN), @jguaido.