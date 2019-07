España: un duro debate aleja el objetivo de un gobierno de coalición

Horas dramáticas para España: la incertidumbre sobre la formación de un gobierno de coalición, que se consideraba cercana, ha quedado en duda luego del dramático debate de investidura que se vio ayer en el Congreso de los Diputados.

El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el líder del partido de izquierda radical Podemos, Pablo Iglesias, entablaron una inédita "negociación" en vivo y en directo en el hemiciclo. Pero no se pusieron de acuerdo, a tres días de la votación del jueves, que decidirá el futuro político de España. La opción es agotar el tiempo y llamar a elecciones adelantadas.

Sánchez llegó al crucial debate sobre su investidura en el Congreso de los Diputados sin haber cerrado un acuerdo con Unidas Podemos, único partido dispuesto a apoyar su continuidad en el poder a cambio de participar de un Ejecutivo de coalición con varios ministros. Después de que Iglesias renunciara el viernes pasado a participar personalmente del futuro Ejecutivo, una condición que había planteado Sánchez, todo indicaba que el acuerdo sería posible, pero el tono y las acusaciones que se lanzaron las dos figuras clave que pueden evitar que España vuelva a las urnas hace difícil prever que lleguen a un acuerdo en solo 48 horas para gobernar juntos durante cuatro años.

"No somos un decorado, somos una fuerza pequeña pero no nos vamos a dejar humillar por nadie; si ustedes no pactan con nosotros, temo que usted no será presidente nunca", disparó Iglesias a Sánchez. El problema que tiene Iglesias es que su partido tampoco desea unas nuevas elecciones, dado que ha retrocedido sistemáticamente en las urnas. El líder del Partido Socialista (PSOE) inauguró la sesión con un discurso de dos horas en el que solo al final se refirió a su eventual socio de gobierno, con el que dijo que estaba "comprobando que no es sencillo llegar a un punto de encuentro. Nada que merezca la pena es fácil, y lo que tenemos por delante merece mucho la pena", subrayó Sánchez, instando a Podemos a "culminar" el acuerdo, al tiempo que pedía a las fuerzas de centroderecha, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, que se abstengan para "desbloquear" la formación del nuevo Ejecutivo. Una opción que se descarta de plano, dado el distanciamiento de estos partidos dde Sánchez, que desplazó del poder al PP gracias a Podemos y los partidos separatistas catalanes y que ha descartado negociar hacia el centro, donde el liberal Ciudadanos hubiera sido una opción.

Los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, le reiteraron su rechazo, tras acusarlo de ser "cómplice" de los secesionistas catalanes.

El diario El País analizó luego de la sesión: "No hay resquicio para que Pedro Sánchez sea investido este martes presidente del gobierno, pero tampoco hay certeza de que el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos se produzca en la segunda votación del jueves. Las posiciones siguen alejadas y el clima entre ambos se enrareció notablemente, como se apreció en el primer día del debate de investidura. Pablo Iglesias le advirtió que no será ‘un decorado', que es como traduce la oferta que le ha hecho el PSOE. Las diferencias se mantienen sobre el contenido de las áreas que tendrá Podemos. Sánchez no puso paños calientes. Si no hay coalición le pidió a Iglesias que pacte solo la investidura y no provoque elecciones. Mantuvo su petición a Pablo Casado y a Rivera para que se abstengan. Votarán no", resumió el diario históricamente cercano al socialismo.

El conservador ABC remarcó que "Sánchez ha lanzado una propuesta de pacto de Estado que ha caído como una bomba a su socio preferente, Pablo Iglesias. El líder socialista tendía la mano al resto de la Cámara para reformar el artículo 99 de la Constitución y evitar que en el futuro pueda producirse un nuevo bloqueo político. Dicho en otras palabras, para facilitar que gobierne la lista más votada sin necesidad de llegar a acuerdos con otras formaciones cuando no logre armarse una mayoría absoluta", como sucede ahora. "Los ciudadanos españoles no quieren un gobierno de partido único, no es sensato buscar un pacto para evitar que hagamos el trabajo que nos han pedido los ciudadanos", le espetó Iglesias.

España vive en un clima de inestabilidad política desde que en 2015 se rompió el sistema bipartidista para dar paso a uno de cuatro formaciones y, luego de las últimas elecciones, en uno de cinco. Pero a diferencia de muchas democracias europeas, en España no existen antecedentes de gobiernos de coalición, algo que se nota en estas tensiones e indefiniciones llevadas al extremo.