España: Sánchez hace guiños a Podemos, pero se le termina el tiempo

España sigue sin lograr la formación de un gobierno sólido y no interino. El socialismo y Podemos siguen dando vueltas en torno a un posible gobierno de coalición, única alternativa a volver a las urnas.

Según el portal El confidencial, el PSOE de Pedro Sánchez ha dejado atrás el no rotundo a incorporar a miembros de Podemos en el gabinete, pero sin que pueda hablarse de una coalición propiamente dicha, pura y dura. Sánchez ahora estaría dispuesto a aceptar a militantes de Podemos en su primera línea de gabinete si son de perfil técnico, no de peso político, y si antes Pablo Iglesias, el caudillo de Podemos, se aviene a negociar el programa y los contenidos. Una opción que Podemos, por otro lado, rechaza, porque entiende que no caben los "vetos" a ninguna persona, tampoco a su líder, de su partido.

La vicepresidenta Carmen Calvo fue entrevistada por el medio SER y se mostró deliberadamente poco clara. No quiso confirmar de manera rotunda esta alternativa que sin embargo ya comenzó a circular. Pero en ningún momento dijo que eso no fuera cierto. "Respetamos enormemente a Unidas Podemos. Hemos trabajado con ellos. Son cercanos en las políticas sociales y de igualdad.Todos los escenarios posibles son cómo se van a comportar los grupos parlamentarios, por lo que nos han adelantado y cómo podemos tener a este país a final de julio absolutamente bloqueado porque nadie quiera entender con madurez la situación en la que estamos. El presidente se plantea todos los escenarios posibles porque es su obligación y lo va a hacer. Pero estamos tardando en sentar los equipos. Ojalá lo podamos hacer este fin de semana, que habría que aprovecharlo". Este fue el sinuoso planteo de la vice de Sánchez.

Ayer, según el diario El Mundo, Sánchez se mostraba menos optimisma y afirma que no hay alternativa a su candidatura. "O al menos la tenía hasta este lunes, porque de las razones, una, la capacidad de sumar aliados, puede haber menguado decisivamente tras su entrevista en La SER, y la otra, el encargo del rey, lleva camino de decaer dentro de una semana si en el Congreso él no se impone".

España están en la cuenta atrás para formar gobierno desde las ya lejanas elecciones generales del 28 de abril. La victoria del PSOE ese día no fue suficiente para alcanzar una mayoría y empezar a gobernar. Pedro Sánchez, líder del PSOE, busca desde entonces los apoyos necesarios para tratar de ser presidente en solitario. Pero la época de los gobiernos monocolor parece haber terminado en España y los socialistas tendrán que buscar el respaldo de otros partidos. Su socio preferente, Unidas Podemos, no está dispuesto a dar su aval sin recibir nada a cambio. La pugna va para largo y el tiempo se agota.