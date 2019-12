España: Pedro Sánchez negocia con los separatistas catalanes

España sigue a la deriva, con un gobierno interino cada día más débil y sin solucionar el problema de fondo que surgió hace cuatro años, con un Congreso fragmentado incapaz de otorgar una mayoría sólida en la que se funde un Gobierno estable. Las últimas elecciones generales se hicieron el pasado 10 de noviembre, dado que las anteriores, del 28 de abril, no permitieron formar Ejecutivo.

Ayer el rey Felipe VI concluyó la primera jornada de la octava ronda de consultas de su reinado con los representantes de las fuerzas parlamentarias, a fin de designar a un candidato a la investidura, que será sin dudas el presidente del Gobierno interino o "en funciones", el socialista Pedro Sánchez, pese a que éste no cuenta aún con los apoyos suficientes en el Congreso. Es el laberinto en el que entró España en el lejano diciembre de 2015, cuando unas elecciones anticipadas resultaron en la fragmentación del electorado en cuatro facciones nacionales. Desde entonces, se han sucedido dos gobernantes en condición precaria, el conservador Mariano Rajoy y luego el socialista Sánchez, así como cuatro turnos electorales en los que no solo no se recuperó el bipolarismo perdido sino que se profundizó la fragmentación con la aparición de una quinta fuerza nacional, los conservadores de Vox.

Ahora, las posibilidades del líder socialista de superar el trámite y poder conformar Gobierno están en manos del catalán ERC, el partido independentista encabezado por Oriol Junqueras, condenado por sedición por el Tribunal Supremo. En este sentido, la mayoría de los partidos minoritarios transmitieron al monarca su rechazo a hipotéticas concesiones de Sánchez al secesionismo que ataquen los principios fundamentales de la Constitución. Todos están a la espera de que la negociación con los secesionistas desemboque en un acuerdo y adoptar su posición definitiva.

Así, el Foro Asturias, a través de su representante Isidro Martínez Oblanca, le anunció al rey que no apoyará a Pedro Sánchez, a quien acusa de estar negociando "con oscurantismo" pactos "tribales" con quienes buscan privilegios exclusivamente para sus territorios: Cataluña y País Vasco. Oblanca aseguró que sería una mala noticia tener que ir a terceras elecciones pero ha precisado que el "factor de la inestabilidad" en España "tiene un nombre: Pedro Sánchez", quien "en 36 horas trituró todos los puentes con las fuerzas constitucionales" y optó por Unidas Podemos y ERC. Foro Asturias se presentó en coalición electoral con el PP.

En tanto, las negociaciones entre el PSOE y ERC avanzan, consignó el diario El Mundo. Hubo dos reuniones entre el lunes y ayer, con más coincidencias que diferencias y la cita para un tercer encuentro la próxima semana, confirmaron que las negociaciones entre el PSOE y ERC van bien. Después de una primera toma de contacto de ambos partidos, la segunda vez que se sentaron a trabajar en el Congreso sirvió para abordar la búsqueda de la "vía política" que debe solucionar la crisis catalana. ERC ya no dice públicamente como hasta hace poco que su postura continúa siendo el "no" a la investidura de Pedro Sánchez.Las conversaciones proseguirán la próxima semana, con un nuevo encuentro el día 10 de diciembre, tras la superación de varias fases.

El PSOE ha tenido que asumir la realidad de los resultados electorales _tres diputados y 700.000 votos menos_ y una situación aún más complicada que antes del voto para que Pedro Sánchez consiga la investidura.