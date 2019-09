La crisis política española parece estar encontrado un cauce. El gobernante PSOE de Pedro Sánchez reanudará hoy negociaciones con Podemos, la formación de izquierda radical con la que coquetea desde hace meses para formar un Ejecutivo mayoritario y estable. Pero ya adelantó que no aceptará que Sánchez sea investido jefe de Gobierno con un eventual "apoyo gratuito", es decir, sin un acuerdo previo entre las dos fuerzas que garantice la estabilidad de la legislatura y del futuro Ejecutivo. Sánchez gobierna como interino o "encargado" desde las elecciones del 28 de abril, en las que salió primero el PSOE pero con un voto muy dividido, como en las anteriores elecciones. Fueron las terceras elecciones anticipadas generales desde diciembre de 2015.

Cuando quedan solo dos semanas para que cumpla el plazo legal y se convoquen nuevamente elecciones si no hay investidura, los socialistas y Unidas Podemos, conocida como "la formación morada", han vuelto a contactarse. El PSOE de Pedro Sánchez anunció que hoy volverá a la mesa con Unidas Podemos en busca de formar un nuevo Ejecutivo.

El secretario de organización y ministro de Fomento, José Luis balos, adelantó que su partido llamará hoy a una nueva reunión a Unidas Podemos, aunque sus renovadas recriminaciones a la fuerza de izquierda de Pablo Iglesias no invitan al optimismo. "Me ha llamado la vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana", confirmó a través de un Twitter Pablo Echenique, el jefe negociador de Unidas Podemos. "Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas", añadió.

Los socialistas tienen hasta el 23 de septiembre para llegar a un acuerdo con Podemos, partido cuyo apoyo es decisivo para que Sánchez, quien ganó las elecciones de abril pero no cuenta con mayoría absoluta, pueda superar un nuevo intento de investidura como jefe del Ejecutivo en el Parlamento. El líder socialista fracasó en sus primero y segundo intentos a finales de julio, cuando el PSOE accedió a gobernar en coalición pero no quiso ceder a Unidas Podemos los cargos que reclamaba.

A exactamente dos semanas de que venza el plazo para formar gobierno y se convoquen nuevas elecciones anticipadas de forma automática, las negociaciones parecen haber retrocedido un casillero. Los socialistas ahora descartan un gobierno de coalición con Podemos, recordó Abalos. Podemos, en cambio, sigue reclamando que las negociaciones se retomen en el punto en el que se dejaron en julio, cuando estuvo a punto de acordar un gobierno de coalición.

El PSOE de Sánchez sin embargo se siente más fuerte que antes. Un sondeo nacional conocido el domingo le da un sustancial avance, mientras Podemos sigue retrocediendo. Según ese estudio, dado a conocer por el diario conservador ABC, el PSOE podría obtener sumando Podemos y los vascos moderados de PNV la mayoría absoluta en el Congreso.

En los próximos días y semanas se verá si la izquierda logra finalmente un acuerdo de coalición o si se va a elecciones anticipadas de nuevo, en la que sería la cuarta vez en cuatro años, un récord absoluto en la historia española. Los ciudadanos han sido llamados a las urnas para elecciones generales tres veces: el 20 de diciembre de 2015 votaron, pero la división del voto y la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas obligó a repetir las elecciones el 26 de junio de 2016, tras las que fue investido el conservador Mariano Rajoy. Una moción de censura presentada en junio de 2018 por el PSOE de Sánchez expulsó al presidente del PP de La Moncloa y llevó al gobierno a Sánchez. Fue una victoria pírrica, además de teñida de jugadas de palacio. Apenas ocho meses después, Sánchez, se vio obligado a convocar unas terceras elecciones generales al no tener aprobados los presupuestos. El 29 de abril pasado los españoles votaron de nuevo. El PSOE logró casi 29 por ciento de votos, mientras el PP se desplomó a 17 por ciento. Ciudadanos rozó el 16 por ciento y Podemos retrocedió a apenas 11 por ciento. Fueron las elecciones en las que apareció la ultraderecha de Vox, que logró 10,25 por ciento de votos. Un llamado de atención al sistema político español, sin dudas.