España mantiene su veto al Brexit por falta de garantías sobre Gibraltar

España mantendrá su veto tanto al tratado de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) como a la declaración política sobre la relación futura, tras rechazar las últimas ofertas de Bruselas y Londres por la falta de "garantías" respecto al reclamo por la soberanía de Gibraltar, indicaron ayer fuentes del Ejecutivo español. Si bien el veto de España no impedirá que el acuerdo sea aprobado mañana por el Consejo Europeo en Bruselas, ya que las decisiones se toman por mayoría calificada, romperá la imagen de unidad del bloque que se buscaba de cara al Brexit, con lo que la reunión de líderes europeos podría desconvocarse. El acuerdo de retirada debe ser sellado pronto para dar tiempo a su ratificación en el Parlamento Europeo y en el Parlamento británico. "Podemos tener un acuerdo el sábado (hoy). No especulo con la presencia o ausencia del presidente, pero fueron muchos los países que dijeron que de acudir lo harían a un encuentro en el que todo esté acordado", aseguró la vocera del Ejecutivo español, Isabel Celaa, poniendo en dudas la celebración de la cumbre excepcional.

Los líderes de las naciones de la UE se reunirán mañana para firmar el acuerdo, que establece los términos de la salida de Gran Bretaña en marzo próximo y establece un marco para las relaciones futuras entre ambas partes, pero España no está satisfecha. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, tuiteó que las posiciones de Londres y Madrid "permanecen lejanas" al respecto y añadió que "si no hay cambios vetaremos el Brexit".

Los negociadores europeos se reunieron ayer en Bruselas para buscar una solución a la crisis originada esta semana a raíz de la introducción de un artículo en el borrador del tratado del Brexit que podría perjudicar a España en su reclamo sobre el estatus del enclave colonial de Gibraltar. Por un lado, ofrecieron a Madrid una "declaración complementaria" de los 27 Estados miembro apoyando la interpretación española de que, en relación al futuro entre la UE y el Reino Unido, cualquier tema que afecte a Gibraltar necesita previamente el visto bueno de España.

La oferta en principio parecía satisfacer a Madrid, ya que el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, dijo a la salida de la reunión que el acuerdo tenía "valor jurídico y político", y que "con los 27 ya no hay que negociar". Además, explicó que Reino Unido se comprometió a expresar por escrito su respeto a esa posición. Sin embargo, pese a la expectativa generada en torno a un posible acuerdo tras la reunión de Bruselas, el gobierno español aseguró que sigue negociando a todos los niveles porque "todavía no tienen garantías suficientes sobre Gibraltar", según La Moncloa.

La primera ministra británica, Theresa May, le hizo llegar al jefe de gobierno español Pedro Sánchez la declaración clarificando su posición respecto a la situación de Gibraltar, pero el líder español la consideró "insuficiente", afirmaron fuentes gubernamentales a la prensa que lo acompaña en su visita a La Habana, Cuba. "Mientras no tengamos garantías, no habrá acuerdo", insistieron desde el gobierno socialista, que por primera vez apuntan al anterior gobierno del conservador Mariano Rajoy por esta situación, que atribuyen a su "falta de ambición".

El Ejecutivo de Madrid señaló que "en las relaciones futuras en todo lo referido a Gibraltar debe garantizarse que España esté presente", y esta es "una cuestión irrenunciable", subrayó Celaa.

El peñón, de apenas 6,7 kilómetros cuadrados situado en el sur de la península Ibérica, está bajo soberanía británica desde 1713, pero España lo reclama como propio. Madrid teme que el acuerdo sobre el "Brexit" termine fijando el estatus de Gibraltar según la visión británica y sin intervención española.

El gobierno español anunció que no apoyaría el acuerdo del Brexit tras la introducción a último momento de un artículo en el texto del borrador, que España cree que puede perjudicarla en su reclamo sobre la soberanía de Gibraltar.

May, que hoy se verá con el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, aseguró ante el Parlamento en Londres que fue "absolutamente clara" con Sánchez al advertirle que la "soberanía británica se protegerá". Sánchez regresará hoy de Cuba, sin que se descarte un viaje de última hora a Bruselas para limar asperezas y evitar que fracase la cumbre.