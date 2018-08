España inicia el proceso para trasladar los restos de Franco

El gobierno español del socialista Pedro Sánchez aprobará hoy un decreto-ley para facilitar la exhumación y el traslado de los restos del dictador Francisco Franco, enterrados en el Valle de los Caídos desde su muerte en 1975.

Con esta fórmula, que tras ser ratificada por el consejo de ministros tendrá que ser convalidada por el Parlamento, se modificará la "Ley de Memoria Histórica" para dar cobertura legal a la exhumación. El instrumento legal elegido, que la Constitución limita a casos de "extraordinaria y urgente necesidad", no gustó al centroderecha español, que acusó al gobierno del socialista Sánchez de abusar del decreto-ley.

El conservador Partido Popular (PP) considera que utilizar esta fórmula para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos no está justificado, ya que no se trata de un asunto urgente. "Reabrir viejas heridas no lleva a nada", dijo el líder del PP, Pablo Casado. Con la aprobación del decreto-ley, Sánchez busca que el traslado de los restos de Franco "se pueda aplicar cuanto antes" y evitar demandas judiciales que lo retrasen.El traslado de los restos de Franco fue uno de los primeros compromisos de Sánchez, pero la oposición de la familia del dictador retrasó el procedimiento.