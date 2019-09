El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, anticipó que en la ronda de contactos que se inicia el lunes, le trasladará al rey de España, Felipe VI, que "debe hacer entender a los candidatos", y en particular a Pedro Sánchez, que la coalición "es la vía para dar estabilidad al sistema" y que no se debe ir de vuelta a elecciones anticipadas. La réplica del socialismo no ha tardado y fue de tono tajante: el gobierno ve "absurda y vacía de contenido" la propuesta de Unidas Podemos, que consiste en entrar al gabinete de ministros por un período de prueba, después del cual podría ser expulsado si el PSOE no está satisfecho, ha señalado la vocera del Ejecutivo, Carmen Celaá. Los "morados" de Podemos deben aceptar la "realidad" de que "no existe la confianza mínima para un gobierno de coalición estable". España entra en las dos últimas semanas de negociaciones, luego de las cuales el rey se verá obligado a convocar nuevamente a elecciones anticipadas. Las últimas se hicieron el 28 de abril pasado.

Pero Podemos y su líder insistirán en la línea de formar coalición y evitar nuevas elecciones, que serían las cuartas en menos de tres años. En una entrevista citada por Europa Press, Pablo Iglesias ha presionado al rey, diciendo que la institución monárquica ha de "asumir" ante el bloqueo político su papel de "mediación y de arbitraje" y trasladar a los candidatos que ante la ausencia de una mayoría absoluta, la coalición es lo "natural". "Con los números parlamentarios es coalición o coalición", ha remachado. Ningún partido español ha superado el 29 por ciento de votos en las elecciones del 28 de abril, y ese ha sido el máxivo de votos, logrado por el PSOE. Previamente, el líder de Podemos anunció que le comunicará a Felipe VI su intención de abstenerse en una investidura de Pedro Sánchez en caso de que no alcance un acuerdo de coalición con el PSOE. "Nos abstendremos, que es lo mismo que hicimos en las dos votaciones de investidura, era una manera de tender la mano a Sánchez", ha asegurado Iglesias. Iglesias ha recordado que en la llamada del jueves Sánchez declinó la oferta: "Es un error, no puede dejar que las últimas hora pasen". Añadió que la última propuesta, en la que ofrece un gobierno de coalición temporal y que tras la aprobación de los Presupuestos el presidente pudiera sacar a los ministros "morados" del Ejecutivo, era una oferta "generosa", al punto que "hay compañeros que dicen que estamos poco menos que bajándonos los pantalones. Debe tomar nota el PSOE de la generosidad. Si someten a sus bases la propuesta, a lo mejor podríamos desbloquear la situación", ha apuntado.

De su parte, Carmen Celaá ha dejado claro que no habrá una nueva oferta por parte del PSOE si Podemos no renuncia antes a su exigencia de coalición y se ha mostrado convencida de que la ciudadanía "entiende" que Podemos está en una posición de "inflexibilidad" y "entenderá cada día más" que a España no le interesa tener un "gobierno endeble, débil, poco conexo y que además no trae estabilidad". "Aquel que crea en la estabilidad e institucionalidad del país tiene que aspirar a un gobierno para cuatro años". E hizo referencia a la última encuesta nacional del instituto CIS, para destacar la "satisfactoria consideración" que Sánchez tiene entre los españoles, que le ven una "acreditada capacidad de gestión política" sobre la "realidad plural de España y su unidad", la economía o para hacer frente al Brexit.