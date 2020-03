España: el rey Felipe rechaza la herencia de su padre Juan Carlos

Terremoto en la familia real española. Después de varias semanas en las que se han difundido informaciones acerca de la participación del rey emérito Juan Carlos en fundaciones que se nutrían de fondos opacos, su hijo, el rey Felipe VI, tomó dos drásticas medidas. Por un lado, renunció a la herencia que le corresponda en el futuro de parte de su padre. Por otra, le quitó a Juan Carlos la asignación que recibía del Estado español, de unos 200 mil euros anuales.

Ayer el Palacio de la Zarzuela, la sede de la monarquía española, ha hecho público un comunicado en el que de forma contundente y extensa se afirma que el rey Felipe VI renuncia a la herencia que le pudiera corresponder de su padre, Juan Carlos de Borbón, "así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad y los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada". Una afirmación que claramente admite la posibilidad de que el rey Juan Carlos haya manejado fondos opacos y que su hijo no quiere contacto alguno con ese dinero.

A la vez, y a consecuencia de estas sospechas, Felipe VI le ha retirado a su padre la asignación del Estado, cercana a los 200.000 euros anuales.Juan Carlos cobraba esos ingentes dineros de los presupuestos de la casa real. El comunicado destaca que el rey Felipe desconocía totalmente su supuesta designación como beneficiario, en el caso del fallecimiento de su padre, de los fondos de la Fundación Zagatka, que controla su pariente Alvaro de Orleans, ni de la Fundación Lucum, que la fiscalía de Suiza atribuye al rey Juan Carlos. Se trata de las dos fundaciones bajo sospecha de manejar fondos opacos.

En aras al compromiso de "observar una conducta íntegra, honesta y transparente", expresado en su discurso de proclamación del 19 de junio de 2014, el Rey Felipe ha ordenado la emisión del comunicado en coherencia con sus palabras y para preservar la ejemplaridad de la Corona. Un "cortafuegos" que protege al actual titular de la Corona pero admite, implícitamente, irregularidades financieras en el caso del rey Juan Carlos. Este es rey emérito, o retirado, desde una serie de escándalos que aceleraron su retiro. Pero se trataba de otra clase de inconductas. En especial un safari al Africa con una amante en el que mató un elefante.

El comunicado señala igualmente que el rey Felipe recibió, el mes de marzo del pasado año, una carta del estudio de abogados de Reino Unido Kobre&Kim, en la que se le comunicaba su condición de beneficiario de los fondos de la Fundación Lucum, al fallecimiento del rey Juan Carlos. El citado estudio llevaba los asuntos legales y de relaciones públicas de Corinna Larssen, a quien se investigaba por haber recibido 65 millones de euros la citada fundación que, según ella misma, había sido una donación del rey Juan Carlos.

Al recibir la carta, el rey Felipe decidió trasladar una copia a su padre, a las autoridades competentes, después de comunicar a los abogados remitentes que no tenía conocimiento, ni participación en los hechos que le relataban. Seguidamente y ante un notario, Felipe declaró haber entregado una carta a su padre en el que en nombre propio y en el de la princesa de Asturias para que dejara sin efecto tal designación, manifestándole, igualmente que no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad. En la misma acta notarial, el rey manifestó no tener conocimiento ni haber prestado, en su nombre ni el de su hija Leonor, su consentimiento en ningún activo, inversión o estructura que "pudiera no estar en consonancia con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada".

El comunicado, inédito en la historia de la monarquía española, concluye que Juan Carlos no facilitó información a su hijo sobre las dos fundaciones, pero admite implícitamente su existencia. También anuncia la designación de un abogado, Javier Sánchez-Junco Mans, para que ejerza su defensa y sea a partir de ahora su portavoz. Recuerda finalmente, que el pasado mes de junio puso fin a toda actividad institucional u oficial, retirándose completamente de la vida pública. Juan Carlos abdicó en favor de su hijo en junio de 2014.