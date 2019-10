España: condena por sedición para líderes catalanes

España entra en una nueva fase del proceso separatista catalán. Ayer, medios de prensa anticiparon que el Tribunal Supremo dará a conocer, previsiblemente mañana, la esperada sentencia del llamado "procés". Según anticipó el diario El Mundo, los siete magistrados han acordado condenar por delito de "sedición" a nueve de los 12 acusados por el desafío independentista. Se trata del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los ex consejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva; la ex presidenta del Parlamento Carme Forcadell, y los dirigentes de las ONG soberanistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. El máximo tribunal desechóel delito de rebelión que pedía la Fiscalía, y que hubiera implicado sentencias más graves. Ahora se espera la reacción en las calles del movimiento separatista catalán, y se teme que haya desbordes y violencia. La sentencia cae además en plena precampaña para las elecciones generales del 10 de noviembre.

Según El Mundo, la sala del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena, redactor de la sentencia, también condenará a varios de los ex miembros del gobierno (Govern) por malversación de caudales públicos en el referéndum ilegal del 1º de octubre. El tribunal asume la petición de la Abogacía del Estado —que cambió de criterio con la llegada de Pedro Sánchez— impondrá diversas penas de prisión por sedición "en concurso medial" con malversación a varios promotores del proceso soberanista en Cataluña. Es decir, el tribunal ha entendido que para llevar a cabo ese delito de sedición fue necesario primero que los ex miembros de la Generalitat malversaran fondos públicos.

La sedición es un delito contra el orden público mientras que la rebelión es contra el orden constitucional. El artículo 544 del Código Penal establece que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". En el caso de su comisión por parte de autoridades públicas las penas de la sedición oscilan entre los 10 y 15 años de prisión e inhabilitación absoluta para cargo público por igual tiempo. Esta sería la pena que recibirían los condenados.

El tribunal rechaza sin embargo el delito de rebelión que a lo largo de todo el proceso ha defendido el Ministerio Fiscal. Para la Fiscalía el objetivo de los líderes del "1-O" era "romper el orden constitucional" al declarar la independencia en Cataluña.

En cuanto al máximo líder del "procés" y entonces presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien huyó al exterior antes de ser detenido, es un "procesado rebelde". En julio pasado Tribunal Supremo rechazó recursos presentados por Puigemont y otros dirigentes fugados. El Supremo confirmó la decisión del juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra los líderes independentistas: la situación de rebeldía del ex presidente catalán y el resto de huidos, acordada en julio de 2018.

Además, el tribunal prevé desoír la petición del Ministerio Fiscal sobre el cumplimiento de penas de los presos. Los fiscales solicitaron que los penados no accedan al llamado "tercer grado penitenciario" hasta que hayan cumplido la mitad de su condena en prisión. Esta petición sería desestimada.

En la sentencia, cuya extensión ronda los 500 folios, el tribunal se pronuncia además sobre el llamado derecho a decidir, el derecho de manifestación, el derecho a la participación política o los derechos parlamentarios de los acusados. En gran medida, la resolución determinará las relaciones del Estado con Cataluña de los próximos años y se convertirá en un cortafuego para futuros intentos de independencia. Esta ha sido una de las cuestiones que más ha pesado al consensuar la sentencia. Los siete magistrados que han juzgado a los líderes del "procés" han entendido que esta resolución es la respuesta que el Estado tiene que dar a unos hechos sin precedentes en la democracia española.

Los jueces acudirán mañana al Tribunal Supremo para cumplir un último y trascendental trámite, el de la firma de la sentencia. La versión final del texto fue repartida el pasado jueves para que puedan darle una lectura definitiva y formular sugerencias. Por esto el juez instructor Marchena, quien ayer se mostró muy molesto con la filtración del texto, advirtió que hasta último momento podría haber cambios en la sentencia.

Día de la Hispanidad

Ayer, 12 de octubre, España celebró su fecha nacional, el Día de la Hispanidad. Se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. El rey Felipe VI presidió el tradicional desfile militar en Madrid, en medio de las tensiones por la sentencia del Supremo.