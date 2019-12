"Es injusta, ilegal y nome asusta", respondióEvo desde nuestro país

El ex presidente Evo Morales dijo que la orden de aprehensión librada en su contra “es injusta, ilegal e inconstitucional” y que la misma no le “asusta”, en una improvisada declaración desde el barrio porteño de Colegiales.

“Desde 1989 todos los presidentes hasta el 2005 (cuando asumió la presidencia) todos los presidentes me procesaron por terrorismo, sedición, narcotráfico y hasta asesinato”, expresó, y “les he ganado a todos”.

Morales anticipó que ya está en contacto con sus abogados y que ofrecerá una conferencia de prensa hoy para dar precisiones sobre su respuesta a la orden. No obstante, dejó entrever un indicio de una posible arista de su defensa legal: “Usted sabe que soy presidente o ex presidente, por lo que no me corresponde un proceso ordinario sino un juicio de responsabilidades”, indicó.

En su breve declaración, Morales aseguró que la presidente interina Jeanine Áñez y los dirigentes Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa están detrás de la decisión de la fiscalía. Camacho, ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, dimitió hace días para postularse a la presidencia en 2020. Y Mesa fue el principal contrincante de Morales en los comicios de octubre y se supone que va a competir el año que viene.

A través de Twitter, Evo sumó sus dardos contra el presidente norteamericano Donald Trump. “El respaldo de Trump a Áñez es una prueba más de que Estados Unidos organizó el golpe de Estado en #Bolivia. Si Trump condena la violencia, Áñez, Camacho y Mesa deberían acatar y acabar con la represión y persecución política”, publicó en su cuenta @evoespueblo.

El ex mandatario agregó en las redes: “No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana”.

Morales, líder del MAS, piensa ordenar la estrategia de su partido desde Buenos Aires para recuperar el poder en las futuras elecciones del año que viene. Él está impedido de competir y todavía no se conoce quién será el encargado de encabezar la fórmula de candidatos.

Cuando arribó a Buenos Aires la semana pasada, en un principio se creyó que el nuevo gobierno de Alberto Fernández le había impuesto que haga silencio de radio a cambio de otorgarle el asilo. pero a las pocas horas esa suposición cayó. Los reportajes que otorgó y el vuelo de las definiciones de Morales molestaron al gobierno interino de Jeanine Áñez.