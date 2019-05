Entre lágrimas, Theresa May anunció su renuncia

La primera ministra británica, Theresa May , anunció esta mañana su renuncia como líder del Partido Conservador a partir del 7 de junio para que este pueda elegir a un nuevo premier que lleve adelante el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Ella seguirá como primera ministra interina hasta que se concrete la sucesión.

"Creo que era correcto perseverar incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas, pero ahora me parece claro que en el interés del país es mejor que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo", afirmó visiblemente emocionada en una declaración ante la prensa en la puerta de 10 Downing Street, la residencia oficial.

"Seguiré como primera ministra hasta que se elija un nuevo líder", anunció. Con el discurso puso fin a las especulaciones de las últimas horas: ella seguirá siendo primera ministra interina mientras el Partido Conservador pone en marcha la carrera por su sucesión, que se podría prolongar hasta ocho semanas.

La premier lamentó no haber logrado el consenso necesario en el Parlamento para sacar adelante el acuerdo del Brexit y defendió su forma de actuar, que describió como "adecuada". "Lamentablamente no lo he conseguido", declaró. El acuerdo que May había negociado con Bruselas fue rechazado tres veces en la Cámara de los Comunes.

