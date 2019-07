El presidente peruano Martín Vizcarra anunció que la próxima semana presentará un proyecto legislativo para adelantar las elecciones presidenciales y congresales para el 28 de julio del 2020.

El mandatario hizo el anuncio durante su discurso anual por la fiesta nacional en la sede del Parlamento. "El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir", dijo Vizcarra en medio de los gritos de la mayoría de los congresistas opositores. El presidente considera que el Parlamento unicameral peruano no ha aprobado todas las reformas que el Ejecutivo solicitó en los últimos meses, entre ellas una donde la Corte Suprema desactive el privilegio que impide que los legisladores sean juzgados por sus delitos.

El proyecto presentado por Vizcarra implica que los parlamentarios recorten en un año sus funciones, las cuales en circunstancias normales deberían terminar el 28 de julio de 2021. De acuerdo a los especialistas el proyecto tiene enormes dificultades para ser ejecutado, porque va en contra de los intereses de los congresistas, que son los funcionarios estatales con menor credibilidad según varios sondeos de opinión pública.

De acuerdo a la ley peruana, Vizcarra no podría presentarse a competir en unas elecciones presidenciales adelantadas. El presidente también ha dicho varias veces que no se postulará. No es la primera vez que Vizcarra choca con el parlamento. Hace un año propuso en la misma sede legislativa la reforma política y judicial en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción que la fiscalía destapó mostrando círculos de favores entre miembros de la corte suprema, legisladores, jueces y empresarios.

Vizcarra llegó al poder en marzo de 2018 en reemplazo del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente. Kuczynski, quien inició su mandato en 2016, renunció en medio de escándalos ligados al caso de la constructora Odebrecht y ahora afronta arresto domiciliario. En Perú todos los presidentes y los 130 legisladores del Parlamento unicameral son elegidos de forma simultánea y sus mandatos duran cinco años.