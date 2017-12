El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió el pedido de juicio político contra el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, preso desde octubre y sentenciado el miércoles pasado, en primera instancia, a seis años de prisión por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht.

Luego de cumplir "con el debido proceso y con los plazos que contempla la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa", el CAL "admite remitir a la Corte Constitucional el expediente de juicio político al vicepresidente Glas", señaló hoy el titular de la Asamblea Nacional, el oficialista José Serrano. Y agregó que que el dictamen de la Corte Constitucional se remitirá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional —el Parlamento— para continuar con el trámite legal.

El miércoles pasado, un tribunal de primera instancia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó a seis años de prisión a Glas, quien recurrirá la decisión, y que está en prisión preventiva desde el 2 de octubre. Para el tribunal, el testimonio del delator de la constructora brasileña Odebrecht, José Conceicao Santos, demuestra que los actos ejecutados por Glas fueron "principales" para la ejecución del delito en cinco proyectos estratégicos, y que esos hechos fueron demostrados por "otros medios de prueba".

Rápidamente el ex presidente Rafael Correa, de quien también fue su vicepresidente tuiteó: "Condenaron a un inocente! Un juicio lleno de tantas irregularidades tendrá que ir a instancias internacionales". También salieron se dieron cruces políticos tras la sesión. "Hubo humo blanco y se admitió el juicio político con cuatro votos a favor (con mi voto) y 0 en contra", escribió en Twitter el asambleísta de oposición Luis Fernando Torres, y agregó que la Corte Constitucional "deberá sortear y dictaminar para que se active la fiscalización".

Por su parte y tras conocerse la decisión del CAL, la legisladora oficialista Soledad Buendía, se retiró de la reunión. "Me retiro de sesión del CAl manifestando mi oposición al juicio político a Jorge Glas no se cumplen los requisitos del artículo 129 de la Constitución. No puedo legitimar con mi presencia una injusticia", informó también en la red social. La asambleísta opositora, Cristina Reyes, escribió: "Hicieron las cosas tan premeditadamente lento que Glas quedará destituido el 3 de enero por el paso del tiempo, no por censura de Asamblea Nacional. El juicio político lo aprueban para salvar los muebles".

Este proceso judicial se da en medio del conflicto político que enfrenta a Moreno, que le quitó todas las funciones a Glas por sus críticas al Ejecutivo, con su antecesor, que defendió y visitó al vicepresidente cuando regresó a Ecuador.

Para Correa, que acusa a Moreno de querer sacar del gobierno a sus seguidores, este juicio sólo tenía un objetivo político: "apoderarse de la Vicepresidencia".

Moreno nombró en este cargo a María Alejandra Vicuña en tanto se prolongara la ausencia de Glas, plazo que de acuerdo a la ley, dura un máximo de 90 días.