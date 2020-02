Ocho candidatos inician en Bolivia una enconada disputa para llenar el vacío político que dejó el ex presidente Evo Morales, asilado en Argentina y quien no podrá participar en los comicios del 3 de mayo en Bolivia, cuya campaña se pone en marcha hoy.

Ese es el número de postulantes inscriptos de momento para la nueva contienda, que se perfila en una puja entre varias figuras opositoras a Morales y el candidato escogido por el partido del ex gobernante en el exilio, un tecnócrata que buscaría, además del respaldo indígena, el voto de la clase media, según analistas. Hasta la medianoche de ayer se podían hacer nuevas inscripciones y la gran pregunta es si Morales podrá registrar su candidatura a senador desde Argentina.

El partido de Morales, cuyo principal sustento político proviene de sectores indígenas, rurales y populares urbanos, apuesta a la clase media y designó como candidato a su ex ministro de Economía, Luis Arce, un economista con estudios en Londres y cuya gestión ha sido elogiada. "Morales está convocando a la clase media de la que se alejó'', apuntó el analista y ex diputado Carlos Borth. "Eso explica que haya puesto a Arce y no a un indígena. Pero todavía es una interrogante saber cómo le irá en esa apuesta''. Además, Morales tuvo que acordar con los sectores internos descontentos, que finalmente se llevaron la candidatura a vicepresidente, con el ex canciller David Choquehuanca.

Las desencantadas clases medias bolivianas jugaron un rol central en la crisis y posterior caída de Morales, quien renunció el 10 de noviembre tras casi 14 años en el poder, cercado por denuncias de fraude electoral en su afán de reelegirse por cuarta vez consecutiva en los frustrados comicios del 20 de octubre. El escenario ha cambiado completamente desde esa fallida contienda. El ex presidente Carlos Mesa, quien obtuvo el segundo lugar en los anulados comicios por detrás de Morales, ahora aparece con menos posibilidades después de que varios de sus aliados se sumaron a otros actores que surgieron de la pasada protesta social, según Bort.

Una de ellas es la presidenta interina Jeanine Añez, otro, el líder cívico Luis Fernando Camacho, quien encabezó las protestas contra Morales entre octubre y noviembre que dejaron 35 muertos. Añez descartó en un inicio postularse para garantizar la transición con elecciones "justas y transparentes'', pero cambió de idea y se lanzó en medio de cuestionamientos, con el argumento de que buscaba la "unidad" y evitar el regreso al poder del movimiento de Morales.

La presidenta interina era una senadora de segunda línea por el minoritario partido de derecha Unidad Demócrata (UD), que fue el gran derrotado en los comicios anulados, aunque su esfuerzo por pacificar el país y encaminarlo hacia nuevas elecciones parecieron catapultarla.

Un primer sondeo de la consultora Mercados y Encuestas, publicado la semana pasada, da a Arce 26 por ciento de intención de voto; 17 por ciento a Mesa y el mismo porcentaje a Camacho. Añez obtuvo 12 por ciento. Si esa tendencia persiste ninguna fuerza obtendría la mayoría suficiente para ganar en primera instancia. El ganador debe obtener el 50 por ciento más uno o sacar una ventaja de 10 puntos al segundo para evitar la segunda vuelta.

Denuncia de Morales

Evo Morales fue eliminado de la carrera presidencial tras ser acusado de fraude. Además, el Tribunal Supremo Electoral aclaró que para postular al Legislativo es requisito la residencia en el país. En los comicios también se renovará la totalidad de la Asamblea Legislativa.

Desde su exilio en Buenos Aires, Morales presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir garantías y concretar su inscripción después de que la policía incautara a su ex secretaria documentos que son requisitos para el registro."Saben que cumplo todos los requisitos legales, por eso roban mi libreta militar. Quieren proscribirme para silenciarme. Volveremos y venceremos'', dijo ayer desde su cuenta de Twitter.