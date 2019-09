El gobierno del presidente estadounidense Jimmy Carter encubrió un test nuclear de Israel realizado en las Islas del Príncipe Eduardo, situadas entre Sudáfrica y la Antártida, el 22 de septiembre de 1979. El objetivo era evitar perjudicar el reciente acuerdo de paz entre Israel y Egipto y también las opciones de reelección en las inminentes elecciones presidenciales estadounidenses, según un informe de la revista Foreign Policy.

El extenso reporte reseña en detalle lo ocurrido aquél lejano día. La prestigiosa revista reunió a científicos, académicos, antiguos funcionarios y expertos nucleares para analizar los documentos y datos ahora desclasificados. Poco antes del amanecer del 22 de septiembre de 1979, un satélie de vigilancia estadounidense, Vela 6911, registró un inusual doble flash, mientras orbitaba sobre el Atlántico Sur. En la base Patrick de la Fuerza Aérea en Florida, donde todavía era la noche el 21 de septiembre, el personal a cargo de monitorear las transmisiones del satélite vio el inconfundible patrón producido por una explosión nuclear. Algo que los satélites de EEUU habían detectado en docenas de ocasiones anteriores en ensayos nucleares en la URSS, en China, y en colonias francesas y británicas en el Pacífico. La base de la fuerza emitió una alerta y el presidente Jimmy Carter rápidamente convocó una reunión en la Sala de Situación de la Casa Blanca.

El satélite, conocido como Vela 5B o Vela 6911, era uno de una serie lanzada a raíz del Tratado de Prohibición de Pruebas Parciales (PTBT) de 1963, que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera, bajo el agua y en el exterior. Aún sigue vigente. La señal detectada era un "doble flash" característico de la energía nuclear. Una explosión nuclear típicamente comienza con una potente luz de milésimas de segundo, seguida de un período oscuro de varios milisegundos , mientras la llamada "bola de fuego",que en realidad es de una materia miles de veces más caliente que el fuego, se expande, y luego llega otro flash a medida que la bola de fuego en expansión se vuelve transparente.

A fines de 1979, Carter tenía varios dolores de cabeza en política exterior, incluyendo la tormenta que terminaría con la revolución islámica en Irán. Carter también se estaba preparando para la campaña de reelección en que había esperado para mostrar sus éxitos en materia de política exterior. El mayor era haber logrado los Acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, así como avances en el control de armas nucleares con la URSS.

La posibilidad de que Israel o Sudáfrica hubieran probado un arma nuclear amenazó con empañar ese legado. El hecho es que Sudáfrica tenía un programa de armas nucleares, pero no estaba lo suficientemente avanzado como para hacer un ensayo. Así que quedaba un solo sospechoso: Israel.

De haber reconocido EEUU que era un ensayo israelí, la ley de exportación de armas hubiera obligado a Carter a imponer sanciones, al tratarse de un país no autorizado por el Tratado de No Proliferación Nuclear, un documento vinculante forjado en 1970 para frenar la expansión de los arsenales nucleares. La postura oficial de Washington de entonces fue refrendada por una comisión de ocho científicos para examinar los datos que en mayo de 1980 informó de que "nuestra conclusión colectiva es que la señal del 22 de septiembre probablemente no se debió a una explosión nuclear". Sin embargo, Carter sabía la verdad y en su diario escribió el 27 de febrero de 1980 que "nuestros científicos tienen cada vez mayor certeza de que los israelíes realizaron un ensayo nuclear en el océano cerca del extremo sur de Africa".

"La administración Carter tenía tanto miedo a aplicar el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos contra Israel que hizo lo que pudo para borrar u ocultar las pruebas de la detección de este ensayo", señala Foreign Policy. Los gobiernos posteriores, demócratas o republicanos, mantuvieron esta política y aún hoy la administración estadounidense sigue sosteniendo que no sabe nada sobre armas nucleares israelíes.

El arsenal nuclear israelí fue todo un misterio hasta que el científico Mordejai Vanunu reveló sus detalles en una entrevista a The Sunday Times en 1986. Entonces fue apresado por el Mossad en Roma y condenado a 18 años de prisión. Aún tras su excarcelación sus movimientos están muy vigilados.

Se sabe que Israel posee un considerable arsenal nuclear, vital para su supervivencia luego de tratar de ser aniquilada desde su nacimiento por sus vecinos árabes. Desde 1948 Israel prevaleció en varias guerras, pero quedó en evidencia la firme voluntad de sus vecinos de aniquilar al Estado judío. Más tarde se sumó el Irán islamista de los ayatolás, con sus continuas amenazas de aniquilación de Israel. Por estas amenazas "existenciales", Israel según todos los medios especializados, tiene desde hace décadas un arsenal nuclear (ver aparte).