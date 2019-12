Emitirán orden de arresto contra el ex presidente

La presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Añez, anunció una inminente orden de aprehensión contra Evo Morales, refugiado en Argentina, e investigado por supuestos delitos de sedición y terrorismo y enriquecimiento ilícito.

"En los próximos días se va a emitir una orden de aprehensión porque nosotros hemos hecho las denuncias pertinentes", declaró la mandataria a la prensa tras un acto militar. Añez argumentó que Morales "nunca ha respetado nada, ni la propia Constitución", por lo que si vuelve a Bolivia "sabe que tiene que darle respuestas al país, (ya que) tiene cuentas pendientes con la justicia".

Desde Buenos Aires, Morales contestó a través de Twitter. "La golpista Añez, tal como en las dictaduras, manda y anuncia orden de aprehensión contra mi persona por terrorismo y sedición, cuando los que cometieron sedición, terrorismo y genocidio fueron ella, Camacho y Mesa", dos líderes opositores a su gobierno.

Morales también intentó desautorizar una denuncia sobre empresas que sería de su propiedad. En la semana, el senador Oscar Ortiz anunció la investigación de las empresas presuntamente vinculadas a Morales y al ex vice Álvaro García Linera. Las empresas sospechadas son los canales de televisión ATB y PAT, el diario La Razón, la agroindustrial Gravetal y la administradora de fondos de jubilación ProVida. Morales le respondió a Ortiz: "Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas". Ortiz replicó de inmediato en Twitter. "Obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban al ex vicepresidente García". Para Ortiz, el caso "demuestra el abuso del poder que utilizó el anterior gobierno y que se transformaba en beneficios económicos". Las investigaciones incluirán auditorías a los movimientos, los créditos, las condiciones de transferencia de las empresas y al origen de los fondos empleados en las diferentes transacciones.