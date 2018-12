Cuando el Congreso de Estados Unidos no aprueba los fondos apropiados para las operaciones y agencias del gobierno, se desencadena un cierre o "shutdown". La mayoría de los servicios del gobierno se congelan, salvo aquellos que se consideran esenciales, como el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI. Durante un cierre, casi el 40 por ciento de la fuerza de trabajo gubernamental es suspendida sin pago y se les ordena que no trabajen.Muchos, pero no todos, son empleados federales que no son de defensa. El personal militar en servicio activo no se ve afectado.

Entre tanto, más de 800.000 trabajadores públicos de los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional (Interior) y de los parques nacionales se verían sin empleo ni sueldo en medio de las fiestas de Navidad. Y quizá durante semanas. Los funcionarios apuntan a ser los grandes perdedores de la guerra sobre el muro.

De llegarse a un cierre administrativo, sería el tercero que enfrenta Trump desde que llegó al poder a principios de 2017. El primer cierre se produjo en enero y se alargó durante tres días; mientras que el segundo, en febrero, duró apenas unas horas. Estados Unidos no ha aprobado en tiempo y forma unos presupuestos anuales desde 1997.