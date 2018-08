El senador estadounidense John McCain, que sufre de cáncer, renunció a seguir siendo tratado médicamente debido a lo avanzado de su enfermedad, informó ayer su familia en una declaración. El republicano, de 81 años, tiene un tumor muy agresivo en el cerebro. Los médicos descubrieron el tumor en julio pasado cuando el ex candidato presidencial se sometió a una operación por un coágulo de sangre sobre el ojo.

McCain es uno de los republicanos más críticos con el presidente estadounidense Donald Trump. Incluso acusó a Trump de incompetencia tras su conferencia de prensa junto al presidente ruso, Vladimir Putin. En sus últimos actos de campaña, Trump se ha expresado de manera despectiva sobre el senador, aunque sin mencionarlo por su nombre. Durante un discurso en Florida, Trump imitó cómo había votado McCain el año pasado contra un borrador de ley de su propio partido que buscaba eliminar en parte el seguro médico conocido como "Obamacare". La decisión del senador molestó mucho a Trump. Este mes, Trump promulgó una ley sobre políticas militares que lleva el nombre de McCain, pero en un indicio de la tensa relación que tienen, el presidente no mencionó el nombre de McCain en las declaraciones que hizo al firmar la medida.

El presidente ya se había burlado de McCain durante la campaña. En julio de 2015 afirmó que no es un héroe de guerra porque fue detenido durante la Guerra de Vietnam. "Me gustan las personas que no son tomadas prisioneras", dijo Trump en ese entonces. McCain fue piloto de la Marina estadounidense en Vietnam y fue tomado prisionero y torturado por el Vietcong. Como político, siempre se expresó en contra de las torturas. Además, fue uno de los políticos que impulsó el cierre de la prisión estadounidense de Guantánamo.

Es senador desde hace 30 años y se ganó el apodo de "Maverick", es decir, de un hombre que no siempre obedece a las razones partidarias y puede tener opiniones que resulten incómodas. Es uno de los miembros de más alto perfil del Congreso estadounidense y es respetado más allá de su partido. En 2008 fue candidato presidencial de los republicanos pero perdió ante el demócrata Barack Obama.

Reacciones

Políticos de los dos partidos reaccionaron con tristeza a la noticia de que McCain renunció al tratamiento. El ex secretario de Estado John Kerry escribió en Twitter: "Dios bendiga a John McCain, su familia y todos los que lo aman - un hombre valiente que nos muestra una vez más lo que realmente significan las palabras gallardía y fuerza de carácter". El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, explicó: "Podemos considerarnos felices de poder llamarlo nuestro amigo y colega". McCain tiene siete hijos. Su esposa Cindy escribió ayer en Twitter: "Amo a mi esposo con todo mi corazón. Dios bendiga a todo el que se haya preocupado por mi esposo en este viaje".