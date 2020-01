El secretario brasileño de Cultura, Roberto Alvim, fue despedido por el presidente Jair Bolsonaro después de haber promocionado una "nueva etapa para el arte" de su país con palabras tomadas de un discurso del ministro nazi de Propaganda, Joseph Goebbels. Alvim utilizó párrafos completos de un discurso de Goebbels en un video que subió a la página web de la Secretaría de Cultura, lo que agrava aún más el caso. La lluvia de críticas, que incluyó a aliados clave en el Congreso y al presidente de la Corte Suprema, obligó al presidente a expulsar a Alvim, un reconocido ideólogo de la derecha más nacionalista y tradicionalista de Brasil. El incidente es doblemente notable porque Bolsonaro ha hecho de su acercamiento a Israel una bandera de su política exterior. A la vez, en su poblado gabinete sobresalen figuras de la ultraderecha, como el ahora cesado Alvim, el canciller Ernesto Araujo o el mismo ex capitán de ejército y presidente Jair Bolsonaro.

Lo concreto es que en el video, con música de Richard Wagner de fondo, el compositor favorito de Adolf Hitler, el máximo responsable de Cultura de Brasil citó un tramo clave y fácilmente identificable de un discurso de Joseph Goebbels. Se trata de un discurso programático del ideólogo del nazismo. Su epígono brasileño afirmó: "El arte brasileño de la próxima década será heroico y nacional. Estará dotado de una gran capacidad de implicación emocional y será igualmente imperativo (...) o de lo contrario no será nada", dijo ante la cámara en el vídeo institucional subido a la Web el jueves por la noche. A Alvim se lo ve flanqueado por una bandera brasileña y una cruz. La frase del máximo propagandista del nazismo decía: "El arte alemán de la próxima década será heroico, será ferozmente romántico, será objetivo y libre de sentimentalismo, será nacional con gran patetismo e igualmente imperativo... o de lo contrario no será nada". La coincidencia no parece casual.

Ayer, Bolsonaro explicó en una nota que era "un pronunciamiento desafortunado, aunque se haya disculpado, ha convertido su permanencia en insostenible. Reitero nuestro repudio a las ideologías totalitarias y genocidas". La declaración del responsable de Cultura había indignado a los presidentes de de las dos Cámaras del Congreso y al presidente de la Corte Suprema, así como a la Confederación Israelita de Brasil y a miles de internautas.

Al estallar la polémica, Alvim atribuyó la semejanza a "una coincidencia retórica" y dijo que su discurso fue elaborado con ideas "traídas por asesores" que hicieron una "búsqueda" sobre "arte nacionalista". Añadió que de haber sabido "el origen de la frase, nunca la hubiera pronunciado". Explicó en una entrevista que escribió "el 90 por ciento del discurso", pero no precisamente los extractos copiados del discurso de Goebbels. Antes había dicho que "el origen (de la frase) es falso, pero las ideas contenidas en la oración son absolutamente perfectas". El iídeo donde copia al jefe nazi fue elaborado para lanzar el Premio Nacional de Arte, "el mayor proyecto cultural del gobierno Bolsonaro".

Bolsonaro dijo que repudia ideologías totalitarias y genocidas "así como cualquier tipo de vinculación con las mismas" y que apoya en forma irrestricta a la comunidad judía. Su gobierno ha remarcado su respaldo a Israel, al punto de prometer la mudanza de la embajada brasileña a Jerusalén. Esta medida por ahora se limitó a abrir una oficina comercial, pero el gesto le valió a Bolsonaro la simpatía del gobierno de Benjamin Netanyahu y la animadversión de los gobiernos árabes, varios de los cuales son clientes importantes de los productos brasileños. Pero la presencia del antisemitismo en su gobierno ahora quedó claramente demostrada. El pensamiento de la ultraderecha nacionalista en Brasil, como en el resto de América latina, está embebido de antisemitismo, algo común también a Europa y los Estados Unidos.