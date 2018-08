El PSOE se afianza tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa

El Partido Socialista (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, ganaría las elecciones generales en España con una ventaja de casi diez puntos sobre el conservador Partido Popular (PP) y el liberal Ciudadanos, según una encuesta publicada ayer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, estatal). Los socialistas experimentan un alza de casi ocho puntos respecto al anterior sondeo a raíz de la llegada al gobierno de Sánchez, quien a final de mayo impulsó una moción de censura contra el entonces líder del PP y jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy. Según el barómetro del CIS, el PSOE cuenta actualmente con una estimación de voto del 29,9 por ciento. Por detrás se sitúan el PP y Ciudadanos, ambos empatados con un 20,4 por ciento. El izquierdista Unidos Podemos es desbancado al cuarto puesto con un 15,6 por ciento. Los socialistas se mostraron ayer "satisfechos" con el resultado de la encuesta. "Los ciudadanos han acogido muy bien a este gobierno y eso no es gratuito, es porque desde el primer minuto ha trabajado con ahínco, con ilusión, y ha desarrollado muchas políticas", dijo en rueda de prensa la vicesecretaria del partido, Adriana Lastra.

El sondeo fue realizado por el CIS en los primeros días de julio, un mes después de la llegada de Sánchez a La Moncloa. No recoge, por tanto, algunos acontecimientos políticos clave como el relevo de Rajoy al frente del PP, ahora liderado por Pablo Casado. "El CIS ofrece una encuesta caducada y precocinada al estilo marketing de Sánchez. Dibuja un escenario irreal que no vive ni España ni el PP", expresó el partido conservador en Twitter. Es la primera vez desde 2009 que el barómetro del CIS sitúa en cabeza al PSOE, un partido centenario que atravesó una profunda crisis. Desde que José Luis Rodríguez Zapatero perdió las elecciones generales de 2011 contra Mariano Rajoy, que gobernó en España hasta hace dos meses, el partido cayó en picada en un contexto político convulso y marcado por el surgimiento de nuevas fuerzas. El momento más traumático tuvo lugar en octubre de 2016, cuando tras dos años al frente del PSOE, Pedro Sánchez se vio obligado a dimitir al no tener el apoyo mayoritario de sus compañeros.

Completamente dividido, el partido se puso en manos de una gestora. En junio de 2017, los militantes convirtieron de nuevo con su voto a Sánchez en su secretario general, hoy jefe del Ejecutivo español. Actualmente, el PSOE gobierna en España en minoría. Con 84 escaños de los 350 que tiene el Congreso de los Diputados, es la segunda fuerza parlamentaria, por detrás del PP (134 diputados). Le siguen Unidos Podemos (67) y Ciudadanos (32). En sus primeros dos meses al frente del Ejecutivo, Sánchez trató de impulsar un acercamiento al gobierno regional de Cataluña en medio de la crisis independentista y propuso medidas en materia de migración. Aunque en un principio abogó por desbancar a Rajoy del gobierno y convocar elecciones anticipadas, una vez fue investido presidente aseguró que agotará la legislatura. Desde el PSOE reiteraron ayer que no adelantarán los comicios previstos para 2020.

Reunión con el líder del PP

Justamente ayer, el presidente del gobierno español recibió ayer por primera vez en el palacio de La Moncloa al nuevo líder del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado, con el que abordó temas como la crisis catalana o la migración. Durante el encuentro, Casado prometió a Sánchez que hará una "oposición firme y responsable" y le reclamó a cambio "fortaleza" contra el independentismo catalán. Ambos líderes políticos españoles, recién llegados a sus respectivos cargos, se reunieron por primera vez en el palacio presidencial de La Moncloa.