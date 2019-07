Después del fracaso de su intento de investidura, el socialista español Pedro Sánchez abre nueva etapa y en ella Unidas Podemos no figura como socio de gobierno tras el fracaso de las negociaciones para un Ejecutivo de coalición. Ayer, la vicepresidenta del gobierno en funciones (interino), Carmen Calvo, ha descartado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la oferta a la agrupación de la izquierda radical siga vigente. "Está rechazada y rechazada queda", sentenció Calvo, que es considerada del sector del socialismo que se opone a la coalición con Podemos. En sentido opuesto, desde Podemos dijeron que confían en que antes de septiembre, cuando termina el plazo para forjar un Ejecutivo, se llegue a un acuerdo de coalición entre con el PSOE.

Pero entretanto Carmen Calvo ha plantado un no categórico. No ha sido una vez ni dos en las que ha alejado esta posibilidad para tratar de salvar una nueva investidura. "Ellos solos la han rechazado". Pablo Iglesias, ha señalado, "tendrá que meditar" sobre su responsabilidad después de que en dos ocasiones haya evitado la designación de un presidente socialista. "Cómo ha podido ocurrir", ha preguntado. "Es un récord para la izquierda".

Calvo ha repetido que a lo largo de estos meses ellos se han "movido" desde su propuesta inicial de gobierno en solitario hasta permitir la entrada de ministros de Podemos y han hecho diferentes propuestas intermedias hasta la última de una vicepresidencia y tres ministerios y que a esto "le han cerrado las puertas". "Esta vía ha sido explorada y no ha funcionado".

A pesar de que hoy esta formación ha hecho varios llamamientos para retomar las negociaciones sin demora (ver aparte), la número dos del Ejecutivo ha insistido que "este espacio está concluido, lo concluyó el señor Iglesias ayer", y, ha indicado, "no es baladí, no se puede estar hoy como si eso no hubiera pasado ayer". El gobierno viene a decir que no perdona que de nuevo Unidas Podemos haya impedido a Sánchez alcanzar la presidencia, como ya sucedió en 2016, aunque las circunstancias eran distintas y tenían que respaldar el acuerdo suscrito previamente con Albert Rivera. "Intentamos en serio un gobierno de coalición y le cerró el paso Iglesias. No hay vía en esa dirección", ha subrayado Calvo.

Calvo ha defendido que Sánchez ya no es candidato y aunque, como el presidente dijo en una entrevista televisiva, no elude su responsabilidad como ganador de las elecciones y mantendrá nuevos contactos con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado, ahora "otros deben enfrentarse a su propia realidad y responsabilidad". El Ejecutivo insiste en pedir la implicación de Unidas Podemos, PP y Ciudadanos y de nuevo sitúa a todos al mismo nivel. A los dos partidos del centroderecha les demanda su abstención para que el gobierno no dependa de los independentistas, pero sobre todo pone el foco en el PP porque su mensaje, al contrario que Rivera, "es más conciliador".

Lo alejado que está el PSOE de Unidas Podemos lo ha reflejado también el hecho de que les ha reprochado "las formas" en la investidura, en relación a la oferta lanzada por Iglesias desde la tribuna de oradores, con el pleno en marcha, planteando renunciar al Ministerio de Trabajo a cambio de las políticas activas de empleo. A partir de ahora puede haber otras fórmulas abiertas, pero "la coalición no". Calvo ha citado ejemplos de colaboración de la izquierda en Portugal o Dinamarca, donde el socio no entra en el gobierno y apoya desde fuera. Ha apuntado a la posibilidad de "explorar programa de elementos en los que converjamos". Sánchez, cuando el martes ya existía un gran temor a que las conversaciones pudieran naufragar, ya ofreció a Unidas Podemos un acuerdo de investidura o un acuerdo de legislatura.

En este difícil contexto, el rey ha trasladado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su decisión de "no iniciar, por el momento", nuevas consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria para que los partidos puedan tratar de hilvanar acuerdos para la elección de un presidente de Gobierno. El palacio de La Zarzuela ha emitido un comunicado con esta decisión, apremiando a los partidos a llegar a un acuerdo después de que el jefe del Estado haya recibido a Batet, quien le ha notificado el fracaso de Pedro Sánchez en la votación del debate de investidura celebrado el jueves. Pero aún quedan dos meses para intentarlo de nuevo y no debería ser tiempo muerto si hay intenciones serias de formar una coalición.