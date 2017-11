El prisionero premier de Líbano viajará de Arabia a París

El primer ministro libanés, Saad Hariri, viajará desde Arabia Saudita a París, señalaron fuentes de su entorno político, en el marco de la crisis desencadenada tras su anuncio de dimisión desde Riad y las sospechas de que estaba siendo retenido allí contra su voluntad.

Los funcionarios de su partido Movimiento del Futuro en Beirut no ofrecieron, sin embargo, más detalles, después de que la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara que Hariri y su famlia serían recibidos mañana sábado en la capital francesa.

El presidente galo lo recibirá hoy al mediodía, según comunicó su oficina. Después, fue invitado junto con su familia a un almuerzo en el Palacio del Elíseo. No está claro cuánto tiempo permanecerá en Francia y Macron dejó entrever que podría volver a Líbano en "los próximos días o semanas". Desde que declaró su dimisión, que no fue aceptada por el presidente libanés, Michel Aoun, Hariri no ha abandonado Arabia, lo que desató acusaciones de que estaba contra su voluntad y había sido forzado por los sauditas a renunciar. El objetivo sería acorralar al movimiento islámico libanés Hezbolá.

Hariri volvió a desmentir esos "rumores": "Mi estancia en el reino se debió a consultas sobre el futuro de Líbano y las relaciones con el mundo árabe", escribió en Twitter. Aseguró además que todas las historias sobre su estancia y la de su familia son sólo rumores.

En la declaración de su dimisión el 4 de noviembre, Hariri acusó a Hezbolá, con el que comparte el gobierno en un frágil sistema de reparto de poder, y a su valedor Irán, la principal potencia shiita que se disputa la hegemonía regional con Arabia Saudita, sunita y a cuyo campo se adscribe Hariri. Francia intervino en los últimos días para intentar desactivar la crisis, con numerosos contactos diplomáticos. Macron viajó a Riad la semana pasada e invitó a Hariri a su país. El regreso de Hariri a Beirut es una condición previa para solucionar la crisis que desató su anuncio de dimisión.