El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, concedió ayer un indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori, quien se halla hospitalizado desde el sábado y que cumple condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. "El presidente de la república, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori y a otras siete personas que se encuentran en similar condición", señaló la presidencia en un comunicado.

El indulto se concedió después de que Kuczynski, de la misma edad del ex mandatario, se salvara por pocos votos de ser destituido por el Congreso y en medio de persistentes especulaciones de que ese logro fue gracias a un pacto con el parlamentario Kenji Fujimori, hijo del reo. El jueves en el Congreso, Kenji no solo se negó a apoyar la destitución, impulsada por su partido Fuerza Popular (FP), sino que convenció a nueve de sus colegas de hacer lo mismo, lo que fue determinante, pues al final fueron ocho los votos que faltaron para sacar a Kuczynski del poder (79 de 87). El hijo menor de Fujimori, quien bregó públicamente a favor del indulto de su padre, fue el primero del clan familiar en agradecer el indulto presidencial. "Quiero agradecer en nombre de la familia Fujimori al presidente Pedro Pablo Kuczynski por el noble y magnánimo gesto de brindarle el indulto humanitario a mi padre Alberto Fujimori", escribió Kenji en su cuenta de Twitter. La líder opositora e hija del ex gobernante, Keiko Fujimori, dura crítica de Kuczynski, también se sumó a los agradecimientos. "Es un gran día para mi familia y para el fujimorismo. Finalmente mi padre está libre. Esta será una Navidad de esperanza y alegría!!!", escribió en las redes sociales la líder de FP, la agrupación de derecha populista que controla la mayoría en el Congreso.

El indulto y gracia presidencial por razones humanitarias se produce en respuesta a una solicitud presentada el 11 de diciembre por el propio Fujimori ante el Instituto Nacional Penitenciario. De acuerdo a los requisitos, Fujimori fue revisado el 17 de diciembre por una junta médica que lo evaluó en la sede policial de la Dirección de Operaciones Especiales, donde esta recluido desde 2007. Dicha junta "determinó que el señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad", destacó la presidencia peruana en su comunicado.

Protestas y festejos

El indulto provocó la protesta de familiares de 25 víctimas asesinadas por escuadrones de la muerte del ejército durante el régimen de Fujimori. Ese caso fue el que terminó llevando a la cárcel a Fujimori al ser condenado como autor mediato de los homicidios. "Si usted, señor presidente, indulta a Fujimori sin el debido proceso y sin junta médica imparcial, está viciando este proceso y atropellando derecho a justicia de familiares", dijo Gisella Ortiz en Twitter. "Lamento indulto humanitario a Fujimori. En lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski en el poder", dijo en twitter José Miguel Vivanco, titular de Americas Human Rights Watch.

En Lima, se produjeron choques entre la policía antimotines y más de doscientos jóvenes que intentaron marchar al Palacio de Gobierno. Los manifestantes llevaban fotos de víctimas de la represión fujimorista.

Se estima que el indulto provocará cambios en el gabinete ministerial de Kuczynski, cuyo partido Peruanos por el Kambio, minoritario en el Parlamento, se vio aún más debilitado por una primera defección de uno de sus legisladores. "Lamento sinceramente la decisión tomada. El martes formalizaré mi renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio", anunció el congresista Alberto de Belaunde. El congresista Gilbert Violeta, vocero de esa bancada, respaldó la decisión indicando "que gobernar nunca ha sido fácil, menos aún en un país dividido que necesita reconciliación y perdón por el bien y el futuro del país".

Fujimori, de origen japonés y de 79 años, gobernó Perú de 1990 a 2000. Desde el sábado se encuentra hospitalizado debido a crisis de baja de la presión arterial (hipotensión) y de una arritmia cardiaca. En septiembre sufrió un cuadro similar.

Fujimori acumula además seis operaciones en la lengua por una lesión cancerosa. En las afueras de la clínica Centenario Peruano Japonesa, donde está internado, decenas de espontáneos simpatizantes se reunieron para celebrar la libertad del ex mandatario. El "Chino" conserva popularidad pese a los abusos cometidos durante su régimen, pues muchos valoran que lograra derrotar a las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA y estabilizar la economía tras la crisis producida bajo el primer gobierno de Alan García (1985-1990). Lleva cumplidos poco más de 10 de los 25 años a los que fue condenado. Los sondeos señalan que al menos dos de cada tres peruanos (65 por ciento) están a favor de indultar al ex mandatario.

En libertad. El "Chino" se encuentra hospitalizado con un cuadro de hipotensión arterial y arritmia cardíaca.