El presidente italiano da más tiempo para el diálogo

Tras dos días de consultas con los líderes de los partidos, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, decidió extender el plazo para que formen una nueva coalición de gobierno, se lo comuniquen y eviten unas elecciones anticipadas. El próximo martes comenzará una nueva ronda de consultas.

"Algunos partidos políticos me comunicaron que iniciaron unas negociaciones para formar otro gobierno y me pidieron tiempo para desarrollar estas negociaciones", explicó Mattarella en un mensaje a la nación. "Es mi deber no eludir la voluntad mayoritaria del Parlamento y, al mismo tiempo, tengo el deber de pedir, en interés del país, soluciones rápidas. Convoqué una nueva ronda de consultas que empezarán el próximo martes para escuchar de nuevo a los partidos y asumir las decisiones necesarias", agregó.

Esta semana, el primer ministro Giudeppe Conte, respaldado por el Movimiento Cinco Estrellas (M5E), renunció y no dudó en acusar a su hasta ahora vicepremier y líder de la Liga, Matteo Salvini, de dinamitar la coalición oficialista. Salvini había presentado un pedido formal de moción de censura contra Conte. La anómala coalición entre M5E y Liga surgió de las elecciones de marzo de 2018. Ahora Salvini apuesta a que unas elecciones anticipadas que le otorguen una mayoría absoluta de las bancas a su partido, sumados a la Forza Italia del ex premier Silvio Berlusconi y los conservadores de Hermanos de Italia. Conte, en cambio, prefiere evitar ir a las urnas y busca un nuevo aliado para mantenerse en el poder y todo indica que podría ser el Partido Democrático, la fuerza de centroizquierda del ex premier Matteo Renzi. El líder del M5E y también vicepremier, Luigi Di Maio, y el PD de Renzi se han aproximado notoriamente a partir de la ofensiva de Salvini.

Mattarella empezó el miércoles las consultas con los líderes de las bancadas del Parlamento para determinar si existe posibilidad de formar una nueva coalición de gobierno. Primero recibió a representantes de las bancadas minoritarias. Ayer continuó con la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, y horas después se reunió con Salvini y Di Maio. Al salir, Meloni aseguró que las elecciones anticipadas "son la única salida posible, respetuosa con Italia y con la Constitución, una posición que apoyó Berlusconi. "Se necesita en el Parlamento una mayoría de centroderecha y solo hay una salida, elecciones anticipadas", sentenció el ex premier.