El presidente dio detalles de la muerte del general Soleimani

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó en un encuentro con donantes que con el bombardeo en el que murió el general iraní Qassem Soleimani logró un "dos por el precio de uno" porque también fue muerto el ‘número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) Abú Mahdi al Muhandis. Esta formación armada shiíta de Irak responde al régimen de Irán.

Trump ha relatado que Soleimani "estaba diciendo cosas malas de nuestro país" antes del ataque, razón por la que autorizó el mismo. "¿Cuánto tenemos que soportar seguir escuchando esta mierda? ¿Cuánto vamos a tener que escuchar?", se quejó Trump, según la CNN. De hecho, Trump no se refirió a la "amenaza inminente" que se argumenta oficialmente como motivo del ataque sino que describió a Soleimani como un "destacado terrorista" que "estaba en nuestra lista" y "debería estar en su país" y no visitar otros países de la región.

Trump ha explicado cómo pudo ver cómo Soleimani llegó al aeropuerto internacional de Bagdad, donde fue recibido por Al Muhandis. Este era además era el líder de la milicia Kataib Hezbolá, pero Trump se refirió a él como "el líder de Hezbolá".

Trump pudo ver cómo los militares observaban el ataque desde "cámaras que estaban a millas de distancia, en el cielo". "Tienen dos minutos y once segundos de vida. Sin emociones. Dos minutos y once segundos de vida, señor", le explicaron los militares, según Trump. "Están en el coche. Están en un vehículo blindado. Señor, les queda aproximadamente un minuto de vida, señor. Treinta segundos. Diez, nueve, ocho,...", prosiguió."Entonces, de repente, bum! Ya no están, señor. Desconectamos. Eso es lo último que supe de él", explicó en un relato que da muchos más detalles que los difundidos oficialmente. "Supuestamente era invencible", remachó Trump.