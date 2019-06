Mientras la Policía Federal brasileña abrió cuatro investigaciones para esclarecer la supuesta imparcialidad del ex juez y hoy ministro de Justicia Sergio Moro en la condena que impuso al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, afirmó ayer que Lula "debe ser liberado y anularse su condena".

"Hoy está más claro que nunca que Lula da Silva fue arrestado en una persecución política y que le fue negado un juicio justo y el debido proceso", dijo el senador en una entrevista publicada por el portal de noticias The Intercept, que está semana filtró audios que exponen la falta de parcialidad de la Justicia brasilera en el caso que llevó a la prisión al ex presidente de Brasil entre 2003 y 2011.

En la entrevista, Sanders, uno de los 24 precandidatos demócrata a la Casa Blanca, aseguró que la detención del ex presidente tiene un carácter político y que su condena debe ser anulada.

Sanders también dijo que "durante su presidencia, Lula alcanzó enormes reducciones en la pobreza y permanece como el político más popular de Brasil".

"Me sumo a otros líderes sociales y políticos de todo el mundo que están pidiendo a la Justicia de Brasil que libere a Lula y anule su condena", subrayó.

Con relación a la apertura de las investigaciones al ex juez Moro, la novedad fue confirmada a la agencia de noticias española EFE por voceros de la Policía Federal brasileña aunque las autoridades se abstuvieron de profundizar en los detalles.

Sanders, de 77 años y senador desde 2007, se erige como uno de los contados políticos en EEUU que se declara abiertamente socialista. Suele exhibir posiciones polémicas, como su apoyo al régimen comunista cubano, su defensa al dictador Daniel Ortega en Nicaragua y su resistencia a llamar dictador a Nicolás Maduro. Con relación a Venezuela, aunque reconoce que las últimas elecciones no fueron democráticas, insiste en que todavía hay democracia en el país.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Sanders perdió la última primaria del partido demócrata para la presidencia a manos de Hillary Clinton quien a su vez terminó derrotada por el republicano Donald Trump en las elecciones generales.

También en los Estados Unidos el diputado del Partido Demócrata por el estado de California, Ro Khanna, pidió al gobierno de Trump que investigue y apoye investigaciones sobre la detención del ex presidente Lula tras la divulgación de los mensajes entre el juez Sérgio Moro y el fiscal Deltana Dallagnol.

Moro

El ex juez Sergio Moro aseguró hoy que los "falsos escándalos" no frenarán su misión como ministro de Justicia de Brasil, en respuesta al revuelo generado esta semana por la filtración de audios que exponen su falta de parcialidad en el caso que llevó a la prisión al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

"Hackers de jueces, fiscales, periodistas y, posiblemente, parlamentarios, así como sus líneas auxiliares, o escándalos falsos no van a interferir en esta misión", escribió Moro en Twitter tras divulgar una serie de cifras sobre criminalidad en Brasil.

Moro, que como juez estuvo a cargo de la causa de corrupción conocida como Lava Jato y que dictó la sentencia contra Lula, quedó en el ojo de la tormenta esta semana luego de que la revista web The Intercept diera a conocer unos audios que lo comprometen.

Las conversaciones filtradas ponen en duda la imparcialidad del ex magistrado, que parece coordinar con los fiscales la estrategia de la causa en contra de Lula.

"Las críticas a tu exposición son desproporcionadas. Seguí firme", le respondió el entonces juez al fiscal Dante Dallagnol luego de que en las noticias se pusiera en duda su investigación.

El sistema judicial brasileño establece que el fiscal debe investigar y luego presentar su trabajo al juez, que hasta ese momento debe ser totalmente imparcial.

El Lava Jato no funcionó así: Moro no sólo asesoró sino que también presionó a Dallagnol para que presente la acusación en contra de Lula.

Según The Intercept Brasil, el entonces magistrado sugirió a fiscales del Lava Jato cambiar el orden de las fases de la operación y otros procedimientos prohibidos por la ley.

La revelación de los mensajes, transmitidos por Telegram y que llegaron a The Intercept gracias a un "hacker" anónimo que intervino los teléfonos de Moro y de algunos fiscales, ha causado revuelo en Brasil y llevado a la defensa de Lula a reiterar que el ex mandatario ha sido víctima de una "persecución política" y que el juicio en su contra estaba "viciado" y debía ser declarado nulo.

Moro anunció ayer que comparecerá ante el Senado el próximo miércoles para esclarecer las acusaciones que ponen en entredicho su parcialidad en el Lava Jato.

El ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro insiste en que las conversaciones divulgadas en ningún momento muestran que hubiera intervenido ilegalmente en el proceso y aseguró que las conversaciones entre jueces y fiscales sobre los casos son normales.

Ante el escándalo suscitado por la filtración de las conversaciones, Bolsonaro ha guardado silencio, aunque el martes mostró un claro respaldo a su ministro al recibirlo en su residencia oficial para una reunión privada.

Ambos se embarcaron luego en una lancha para atravesar el lago Paranoá de Brasilia y asistir a una ceremonia en la que el ministro fue condecorado.