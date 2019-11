El polémico mandatario sigue siendo muy popular

El índice de aprobación del presidente Donald Trump se está manteniendo inmutable, en momentos en que la Cámara de Representantes procede con el juicio político en su contra. Esta invariabilidad surge de un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Aunque Trump sigue siendo enormemente popular entre los republicanos, admite la agencia AP, algunos tienen una imagen crítica de la honestidad del presidente, su disciplina y su respeto por las normas democráticas. Un 61 por ciento de los estadounidenses dice que Trump tiene "poco o ningún respeto" por las instituciones y tradiciones democráticas, un asunto en el centro del juicio político enfocado sobre si solicitó ayuda de un gobierno extranjero para ganancias políticas personales.

Trump ha respondido a la investigación de la misma manera que le ha permitido sobrevivir otras investigaciones en sus tres años en el cargo: diciendo que son políticamente motivadas y denigrando constantemente a sus oponentes, muchas veces en términos personales. Los republicanos, no obstante, se mantienen a su lado: un 85 por ciento aprueba su gestión. "Los demócratas no dejan que el presidente haga su trabajo", comentó Robert Little, un republicano de 73 años. "Desde que ha estado en el cargo ha hecho muchas cosas buenas, pero la única agenda de los demócratas es librarse de Trump".

Un 42 por ciento aprueba el trabajo de Trump, un porcentaje similar al que ha mantenido durante su presidencia. Apenas 7 por ciento de los demócratas tienen una imagen positiva de Trump. La tasa de aprobación de Trump y otros indicadores "resaltan la naturaleza divisiva de su presidencia", resalta AP, con los republicanos mayormente en favor de sus acciones y los demócratas desaprobándolas abrumadoramente.