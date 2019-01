El Pentágono no descarta enviar tropas a Colombia

El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Pat Shanahan, no descartó la posibilidad de enviar fuerzas militares estadounidenses a Colombia o la región por la actual revuelta política en Venezuela. Shanahan dijo ayer que no habló con el asesor de seguridad nacional John Bolton sobre la posibilidad de enviar soldados a Colombia. Pero dijo que no tenía comentarios cuando le preguntaron si tuvo otras conversaciones sobre ese plan o si podría descartarlo. Bolton tenía escrito "5.000 soldados a Colombia" en un anotador el lunes, durante una conferencia de prensa para anunciar las nuevas sanciones contra Venezuela.

Es probable que la nota de Bolton, claramente visible durante toda su intervención, fuera una provocación o simplemente una idea anotada que no fue debatida con nadie. Aun así, la Cancillería colombiana difundió un comunicado en el que dijo: "Con respecto a la mención a Colombia en el cuaderno de notas que tenía en sus manos John Bolton se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación. Colombia seguirá dialogando en forma permanente con EEUU sobre todos los temas de interés común y cooperando con esta nación amiga, en asuntos bilaterales, hemisféricos y globales". EEUU tiene una presencia militar limitada en Sudamérica, con soldados en Perú y Colombia.