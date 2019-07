Boris Johnson, el favorito para suceder a May, ha dicho que Reino Unido debe abandonar la UE el próximo 31 de octubre con o sin acuerdo.

Los diputados británicos aprobaron ayer una cláusula para impedir que el sucesor de la primera ministra Theresa May pueda suspender el Parlamento y consumar así una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo antes del 31 de octubre próximo.

La medida, propuesta por el laborista Hilary Benn, salió con una mayoría de 41 votos —315 a favor y 274 en contra—, y se concreta a una semana de que May deje el número 10 de Downing Street, informó la agencia de noticias Europa Press.

La iniciativa hará más difícil que el próximo primer ministro fuerce una salida de la UE sin un acuerdo a través de la suspensión del Parlamento, lo que mostró nuevamente la decisión de la Cámara de los Comunes de detener un Brexit no negociado.

Y contempla específicamente la imposibilidad de suspender el Parlamento entre el 9 de octubre y el 18 de diciembre, cuando los legisladores se reúnan para considerar asuntos de Irlanda del Norte.

La BBC informó que cuatro ministros se abstuvieron y que 17 parlamentarios ‘tories' votaron en contra.

Tras la votación, May expresó a través de un portavoz de Downing Street su decepción por el hecho de que varios de sus ministros no hayan respaldado el proyecto. "La primera ministra está obviamente decepcionada por el hecho de que varios ministros no hayan votado", dijo un portavoz británico y agregó: "Sin duda su sucesor tendrá esto en cuenta cuando forme su gobierno".

Ahora, para poder clausurar las sesiones parlamentarias, el primer ministro tendría que pedirle a la reina Isabel II, jefa del Estado británico, el permiso para hacerlo.

El próximo martes se conocerá al sucesor de May, y todo indica que será Johnson, después de que los 160.000 afiliados al Partido Conservador votasen en los últimos días en el proceso interno de elección.

May dimitió como líder conservadora el pasado 7 de junio al no conseguir que el Parlamento aprobase el acuerdo del Brexit que había negociado con la UE.

La fecha de retirada del Reino Unido del bloque europeo está fijada para el 31 de octubre y Johnson ya ha indicado que tiene toda la intención de salir de la UE sin acuerdo si para entonces no se rompe el actual bloqueo del Brexit. En los últimos meses, los diputados votaron en distintas enmiendas en contra de una salida a la bravas de la de Unión Europea.

El ex primer ministro británico conservador John Major advirtió hace unos días de que está dispuesto a acudir a la Justicia para impedir que el próximo "premier" intente suspender el Parlamento para materializar la salida del país sin consenso.

Major llegó a afirmar que una medida así por parte del nuevo primer ministro sería "totalmente inaceptable".

En este contexto, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), un organismo público británico independiente que supervisa las finanzas estatales, advirtió hoy que el Reino Unido caerá en recesión durante todo 2020 y su moneda se devaluará un 10 por ciento si sale de la UE sin un acuerdo con el bloque sobre la relación comercial futura.