El Papa Francisco se convirtió en el primer jefe de la Iglesia católica en visitar Myanmar (Birmania), en un viaje de seis días que lo llevará también al vecino Bangladesh y en medio de la grave crisis humanitaria que afecta a la minoría musulmana rohingya. Hoy el Papa se reunirá con la premio Nobel de la Paz e histórica líder opositora a la dictadura militar birmana Aung San Suu Kyi. Desde marzo de 2016 hay un gobierno civil, liderado por el presidente Htin Kyaw, un reconocido intelectual, y por la propia Aung San Suu Kyi como consejera de Estado. Es el primer gobierno civil en más de 60 años. Pero las FFAA siguen siendo el factor de poder dominante en Myanmar.

Por esto, el Pontífice comenzó su visita reuniéndose anoche con el jefe del poderoso Ejército birmano, el general Min Aung Hlaing, acusado internacionalmente de ordenar la persecución de la minoría musulmana rohingya, en lo que se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias de la época. Más de 620.000 rohingyas han huido de Myanmar a Bangladesh desde agosto pasado, cuando el Ejército birmano lanzó una operación calificada por Naciones Unidas y Estados Unidos como "limpieza étnica".

Un portavoz del Papa dijo que el jefe de la Iglesia católica y el general Hlaing hablaron durante 15 minutos sobre las responsabilidades de las autoridades birmanas. Según la página de Facebook del general, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas birmanas aseguró al Papa que en Myanmar "existe libertad de culto y que no hay discriminación contra minorías étnicas". No se sabe si el Pontífice abordó el tema de los rohingya con el militar. La Iglesia católica de Myanmar ha pedido al Papa que se abstenga de referirse a la minoría rohingya durante su visita.

Unas 30.000 personas se apostaron a lo largo de la ruta desde el aeropuerto de Rangún hasta la residencia del arzobispo, donde se aloja el Papa. Hoy, Francisco seguirá viaje a la capital birmana, Naipyidó. Niños vestidos con trajes tradicionales gritaban "Viva el Papa!". Muchas personas llevaban puestas camisetas con la leyenda "Love and Peace" (Amor y Paz). De los faroles colgaban grandes pancartas con la imagen de Francisco. "Es un sueño, pero esta vez el sueño se ha hecho realidad", comentó Mariano Soe Naing, miembro de la Conferencia Episcopal de Myanmar.

Hkun Maw, de la etnia kachin del noreste de Myanmar, encabezó un grupo de más de 800 católicos en un viaje de dos días hasta Rangún, la metrópolis comercial del país y antigua capital, para poder ver al Papa. "Espero que pueda traer paz a nuestro país", señaló.

Minoría católica

La mayoría de los 650.000 católicos de Myanmar _un país de 54 millones de habitantes de amplia mayoría budista_, vive en zonas fronterizas, donde miles están desplazados por el enfrentamiento de las diversas etnias con las fuerzas militares.

Francisco es el primer Papa en visitar Myanmar (Birmania). Tras el final del colonialismo británico, el país fue dominado por dictaduras militares hasta principios de esta década. En unas elecciones democráticas ganó la oposición de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien se reunirá hoy con el Papa.

Suu Kyi ha recibido críticas internacionales por su actitud ante la crisis rohingya y no haber protegido a esta minoría de la brutal violencia de las fuerzas armadas. Para sus críticos occidentales, la autoridad moral de Suu Kyi se ha resquebrajado, e incluso se han alzado voces pidiendo que le sea retirado el Nobel obtenido en 1991. Pero no es así en Myanmar. Los rohingya no son populares en el país. Se espera con gran expectación el encuentro entre la líder birmana y el Papa. Los dos ya se habían reunido en el Vaticano en mayo.

Muchas personas en Myanmar, incluyendo al gobierno, se refieren a los rohingya como "bengalíes" como si se tratara de inmigrantes del vecino Bangladesh.

El propio Francisco se mostró reservado. En el vuelo a Rangún dijo que deseaba que la visita fuera "fructífera". El Pontífice estará en Myanmar hasta este jueves, cuando seguirá viaje a Bangladesh, donde pasará dos noches. La visita fue planeada antes de que escalara la crisis de los rohingya en agosto.

Días antes de la llegada del Papa, Myanmar y Bangladesh firmaron un acuerdo para el retorno de los rohingya. Sin embargo, para la ONU, no hay ninguna garantía de seguridad para que puedan volver a sus hogares. En Bangladesh, Francisco tendrá el sábado un encuentro interreligioso en Dacca que incluirá a rohingya, pero no está claro cuánto contacto podrán tener con él.

recepción. En el aeropuerto Francisco fue saludado por chicos cristianos, otra minoría en problemas.