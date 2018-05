El opositor venezolano Henri Falcón llama a evitar la abstención

El candidato opositor venezolano Henri Falcón exhortó ayer a los partidos que llaman a la abstención en los comicios del 20 de mayo a cambiar de actitud, ya que estas podrían ser las últimas elecciones democráticas en el país. "Es el momento darle la cara a Venezuela, de dar un paso al frente. Esta no es cualquier cosa que podría estar en juego. Para quienes llaman a la nada, a los que llaman a la abstención, la historia nos está brindando una oportunidad especular de echar a la dictadura", afirmó.

En el marco de su campaña electoral, Falcón acogió ayer el apoyo de votantes jóvenes de Carabono con miras a los comicios del 20, en los cuales el presidente Nicolás Maduro buscará una reelección. "No se trata de cualquier elección, no se trata ni siquiera de la figura de un hombre, se trata del destino de la nación, de la decisión más importante en el momento más crítico que haya vivido la república en su historia", señaló.

Falcón dijo que es hora de dar un "paso al frente", al cuestionar nuevamente a la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que declinó participar por considerar que las elecciones son un proceso fraudulento y llamó a un boicotearlas.

Además, señaló que si gana la presidencia una de las primeras medidas que tomará será liberar por decreto a todos los políticos presos. Señaló que la propuesta de quienes llaman a la abstención es la "nada". "No es el momento del cálculo en el Twitter, de paralizarse, de los que piensan en el reducido grupo de sus partidos. Ellos no están pensando en los millones de venezolano que hurgan en la basura, no están pensando en la clase trabajadora que gana sueldos de hambre. No entienden que todo gobierno dictatorial es tramposo", afirmó. "Ya basta de la tragedia de Venezuela, es hora de la racionalidad. Hay que reconocer que las condiciones políticas nos brindan de verdad una extraordinaria oportunidad para echar a la perversión", agregó.

En tanto, el pastor evangélico Javier Bertucci rechazó retirar su candidatura a la presidencia de Venezuela para sumarla a la de Falcón. Bertucci dijo que su equipo de campaña se reunió con el de Falcón el miércoles para tratar una posible alianza, pero que la "arrogancia e intransigencia" de Falcón no permitieron entrar en un campo de negociación.