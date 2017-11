El oficialismo no negociará acuerdos para el ballotage

El candidato a la presidencia por la alianza oficialista Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, afirmó ayer que no negociará apoyos para un eventual ballotage contra el ex presidente Sebastián Piñera, favorito en las encuestas, sino que se limitará a "llamar a la gente a trabajar". "No voy a hacer negociaciones, voy a llamar a la gente a trabajar", dijo el también senador.

Sobre un eventual acuerdo con el izquierdista Frente Amplio, que postula a Beatriz Sánchez, Guillier, quien marcha segundo en los sondeos, expresó que "los políticos conversarán si se quieren integrar a la coalición de gobierno" pero aventuró que esa fuerza "más bien va a optar por levantarse como una opción distinta". Sin embargo, no descartó la posibilidad de que los votantes de Sánchez lo voten en una eventual segunda vuelta: "Votar no significa que tienes que sumarte a la coalición".

En cuanto a la Democracia Cristiana (DC), el periodista indicó que "esperaría que la DC se reintegrara a la coalición en una mayoría", en referencia a la decisión del partido democristiano, tradicional integrante de la alianza de centroizquierda chilena, de competir con postulante propio, Carolina Goic.

Desmentida

En las últimas semanas, los medios de comunicación en Chile especularon con los apoyos de los candidatos de la centroizquierda a quien acceda a la segunda vuelta, y justamente Goic desmintió los rumores de que sería la jefa de campaña de Guillier si este pasa a la segunda vuelta. Ante estas declaraciones, Guillier expresó que en ningún momento había solicitado que Goic sea su "Generalísima", como se denomina en Chile al jefe de campaña. "Acá no hay ninguna intención de declarar a nadie «generalísimo», el generalísimo es el candidato y punto, los demás son equipo de trabajo", sostuvo.

Además, el postulante oficialista declaró no esperar el apoyo del ex presidente y miembro destacado de su coalición política, Ricardo Lagos, quien a pesar de no decir a qué candidato apoyará, algunas de sus declaraciones fueron interpretadas dentro de la DC como de apoyo a Goic.