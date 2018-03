En campaña. Renzi, ex premier, aspira a que su Partido Democrático sea el primero en cantidad de votos.

A pocos días de las elecciones generales del próximo domingo, en Italia se marcan posiciones entre los tres principales bloques en competencia. Ayer, el secretario general del oficialista Partido Democrático PD), Matteo Renzi, descartó un gobierno de coalición con el Movimiento Cinco Estrellas (M5E), dentro de la disputa entre ambas agrupaciones por convertirse en la más votada en los comicios. En el otro lado del espectro, la coalición liderada por Silvio Berlusconi y la Liga Norte tambié aspiran al primado en las urnas. Los sondeos dictaminan a favor de esta opción de manera generalizada.

"En lo que respecta a un gobierno con Cinco Estrellas: nosotros no haremos nunca un gobierno con los extremistas", respondió tajante el ex premier italiano ante la posibilidad de un acuerdo con la fuerza fundada por el cómico Beppe Grillo. "La realidad se encarga de demostrar que las posiciones del Cinco Estrellas están profundamente lejanas de lo que Italia siempre ha conocido", agregó Renzi. La referente del grupo de "Libres e Iguales" _una escisión del PD de Renzi _ y presidenta de la Cámara de Diputados Laura Boldrini se mostró "preocupada" ante la posibilidad de que el Cinco Estrellas llegue al gobierno.

El próximo domingo Italia renovará las dos cámaras de su Parlamento, del que saldrá un nuevo Ejecutivo. Los sondeos previos marcan un panorama aún incierto. Según las últimas encuestas —publicadas hace diez días— la coalición de cuatro partidos de centroderecha que integra entre otros el ex premier Silvio Berlusconi continúa como favorita, mientras que el M5E y la alianza de centroizquierda que integra el PD se disputan el segundo lugar. "Pienso que el PD será el partido más votado"; agregó ayer Renzi primer ministro entre febrero de 2014 y diciembre de 2016. La declaración debe leerse cuidadosamente: el partido, no la coalición, dijo Renzi.

"Si hacemos alianzas con los extremistas sería algo que ninguno entendería en Europa", agregó Renzi sobre la fuerza que postula como candidato al joven Luigi Di Maio, de apenas 31 años. Más allá de que el M5E y el PD se disputen ser el partido más votado, el escenario marca que la centroderecha es quien tiene mayores chances de alcanzar una mayoría del 40 por ciento de los votos, umbral que le permitiría formar un gobierno.

Igualmente, el rechazo de Renzi a un pacto posterior a la votación con el M5E es compartido por Di Maio, que propuso que el resto de los partidos firmen "un contrato" de compromisos si su fuerza política llega al gobierno en Italia. "No confío en ninguno, no hay mayor grado de confianza sobre uno u otro", aseguró Di Maio consultado por un posible gobierno de coalición tras los comicios. "Ahora que seremos el partido más votado, deberán ser ellos quienes nos sigan a nosotros y no al contrario. Les quiero proponer un contrato para vincularlos", planteó Di Maio sobre las posibles alianzas tras los comicios.

Centroderecha unida...por ahora

En la centroderecha, en tanto, la discusión central pasa por quién será el candidato a primer ministro en caso de que la coalición que integran Fuerza Italia, la Liga Norte, Hermanos de Italia y Cuarto Polo gane los comicios. Las cuatro formaciones, que pueden alcanzar la mayoría parlamentaria según los sondeos, dieron un paso más de unidad al anunciar un cierre de campaña conjunto para este jueves.

Berlusconi y el secretario general de la Liga, Matteo Salvini, han declarado que la fuerza que consiga más votos podrá elegir al candidato a premier. Con Berlusconi imposibilitado de ocupar cargos públicos hasta 2019 por una condena penal, todo indica que e ex "Cavaliere" se inclinará por el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. La Liga propondrá a Salvini como sucesor de Paolo Gentiloni, premier interino desde la renuncia de Renzi. Luego de algunos cruces entre FI y la LN, los cuatro aliados parecen haber limado asperezas, cuando están a menos de 600.00 votos de obtener la mayoría, según analistas. Con esta perspectiva, harán un acto conjunto de cierre de campaña. "El jueves, en el barrio Eur de Roma, será el encuentro unitario de la centroderecha, incluso con Berlusconi. Debía ser un acto solo nuestro pero lo hemos abierto", anunció Salvini.

Luego de la votación del domingo, que renovará los 630 diputados y 315 senadores del país, los legisladores electos iniciarán el 23 de marzo las discusiones para la formación de un nuevo gobierno, para el que se necesita al menos el 40 por ciento de los apoyos.

