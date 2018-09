"Él no", la tendencia femenina que se posiciona en la red

"Él no". Dos palabras escuetas y un eslogan que guarda similitud con la campaña feminista más célebre de los últimos tiempos. Con un grito de batalla inspirado en el "MeToo", muchas mujeres brasileñas salieron en los últimos días a combatir en las redes al ultraderechista Jair Bolsonaro, que tiene buenas opciones de convertirse en octubre en el próximo presidente del gigante sudamericano.

La iniciativa se hizo viral con miles de menciones en Twitter e Instagram, ésta última una red social muy popular en el mundo de la farándula brasileña. Sobre todo muchas famosas han impulsado la campaña, que se hizo tendencia esta semana con la etiqueta "#EleNo" ("Él no") o con la alternativa "EleNunca". Entre las impulsoras está la actriz Bruna Marquezine, pareja del futbolista Neymar, y otras grandes celebridades locales como la cantante Claudia Raia, las también actrices Fernanda Lima y Deborah Secco y las presentadoras Fernanda Paes y Rachel Sheherazade. "Decir que preferiría un hijo muerto a un hijo homosexual no es (estar a favor de la) familia", escribió la actriz y cineasta Maria Ribeiro en Instagram, donde enumeró algunas de las causas por las que se opone a Bolsonaro.

Bolsonaro es conocido por sus frecuentes ataques contra homosexuales, así como por sus comentarios racistas y misóginos. A una diputada rival le espetó una vez durante una disputa en el Congreso que no merecía ni ser violada por ser "muy fea".

El éxito de la campaña contra Bolsonaro desató también una contraofensiva en las redes sociales. Marquezine contó que recibió múltiples ataques tras compartir el post de Ribeiro, según el diario Folha de Sao Paulo.

El nerviosismo de los seguidores de Bolsonaro, un político que se mueve como pez en el agua en las redes sociales, quedó en evidencia también después de que un grupo de Facebook llamado "Mulheres Unidas contra Bolsonaro" fuera hackeado la semana pasada cuando su popularidad subía como la espuma.

En tanto aparecieron nuevas iniciativas en Facebook, donde un grupo de mujeres convoca un gran acto público contra Bolsonaro en la metrópoli San Pablo para el 29 de septiembre.

La última protagonista de la campaña femenina contra el ultraderechista fue Anitta, la estrella pop del momento en Brasil por exitosos temas de funk carioca como "Vai Malandra" ("Vamos chica mala") y su colaboración con el famoso reguetonero colombiano J Balvin ("Downtown").

La cantante, eso sí, se distanció sólo de forma tibia de Bolsonaro, después de ser ubicada en círculos cercanos al candidato y de recibir masivas presiones en las redes sociales para posicionarse, dado su estatus de gran estrella. Otro reflejo de la crispación política en el país, que afronta su elección más incierta en décadas. "Están usando mi nombre para impulsar campañas y discursos políticos de los cuales yo no hago parte", se quejó Anitta en un video posteado el jueves en Instagram. "Yo ya dije que no voto por candidatos machistas, no voto por candidatos homofóbicos, racistas", agregó la intérprete, sin mencionar el nombre de Bolsonaro.