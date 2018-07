El neurotóxico que envenenó a 2 británicos estaba en una botella

Una pequeña botella con el agente nervioso Novichok fue identificada como la fuente del envenenamiento de una pareja en la localidad inglesa de Amesbury, informó ayer Scotland Yard. El hombre, de 45 años, recuperó la conciencia pero continúa grave, mientras que la mujer de 44 años murió el domingo. El agente nervioso es el mismo que fue utilizado en el ataque contra el ex doble agente ruso Serguei Skripal y su hija hace unos meses. Scotland Yard informó que se trata de una pequeña botella encontrada en la casa del hombre en Amesbury. Los tests arrojaron que la botella contenía Novichok. Lo que aún no queda claro es cómo llegó a la casa del hombre. Ahora se debe comprobar, según la policía, si el veneno procede de la misma fuente que la sustancia con la que fueron atacados los Skripal en la localidad de Salisbury. Los investigadores creen probable que los dos hechos estén ligados.

Londres acusa a Moscú de estar detrás del ataque contra los Skripal. Si se comprueba la relación entre los dos casos, esto aumentaría la tensión entre Londres y Moscú.

El Novichok se fabricaba en la antigua Unión Soviética pero luego se experimentó con él también en otros países. El Kremlin rechaza las acusaciones. El caso generó una fuerte crisis diplomática. Más de dos decenas de países expulsaron a diplomáticos rusos. Rusia reaccionó con medidas similares. El Servicio Nacional de Salud había llamado a la población en Amesbury y la cercana Salisbury hace pocos días a no levantar objetos desconocidos del suelo. La advertencia seguía vigente. "No podemos garantizar que no haya sobrado más de este sustancia", dijo un portavoz policial.

La policía cerró seis áreas en Amesbury y en Salisbury, a 13 kilómetros, en las que estuvo la pareja poco antes de los primeros síntomas.