El millonario Bloomberg se bajó de la competencia tras una noche decepcionante

El multimillonario ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg anunció su retiro de las primarias demócratas y su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden, tras no obtener los resultados que esperaba en las internas.

“Hace tres meses entré en la carrera para derrotar a Trump. Hoy, abandono por la misma razón. Vencer a Trump empieza por unirse en torno al candidato con más probabilidades para hacerlo. Está claro que ese candidato es mi amigo y un gran estadounidense, Joe Biden”, señaló Bloomberg en su Twitter.

Bloomberg, que no había participado en las votaciones anteriores, debutó en las primarias del Supermartes y solo obtuvo una victoria en el territorio de ultramar Samoa Americana pese a haber invertido más de 500 millones de dólares en su campaña. En los 14 estados participantes, el magnate disputó el tercer lugar con la senadora progresista Elizabeth Warren.

En un inusual despliegue de emociones, el ex alcalde rompió en llanto al finalizar su discurso, diciendo que quedó “sorprendido por la cantidad de gente” que estuvo con él “hombro a hombro”.╠

El evento de despedida fue, también, inusualmente optimista para un candidato en el retiro, en el que miembros de su equipo lo ovacionaron y agitaron banderas estadounidenses. De cierta forma, también fue el reflejo de su campaña: con fondos ilimitados y alto valor de producción, pero poco respaldo orgánico.╠

Su dinero no fue suficiente para venderles a los votantes la idea de que era la mejor elección dentro del Partido Demócrata.

El apoyo de Bloomberg fue agradecido por el precandidato conservador.

“Mike Bloomberg, no tengo palabras para agradecer tu apoyo (...) Esta carrera va más allá de los candidatos y de los políticos. Se trata de vencer a Donald Trump, y con tu ayuda, vamos a lograrlo”, tuiteó Biden.

Bloomberg, de 78 años, es uno de los hombres más ricos del planeta, con un patrimonio estimado de 61.000 millones de dólares. Su fortuna proviene de la compañía de medios y datos financieros que lleva su nombre, Bloomberg Media Group, fundada en los años 80.

Bloomberg fue el tercer candidato que abandonó. Amy Klobuchar y Pete Buttigieg ya lo habían hecho en vísperas del Supermartes y anunciado también su respaldo a Joe Biden.