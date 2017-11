El líder de U2, Bono, trianguló dinero para comprar un shopping en Lituania

Bono, cantante principal de U2, utilizó una compañía con sede en Malta a bajo impuesto para comprar un centro comercial en Lituania, revelan los documentos recién filtrados de Paradise Papers. El centro comercial de Ausra se compró por 5,1 millones de libras esterlinas hace diez años a través de la firma maltesa Nude Estates, de la que la estrella de rock era director.

La propiedad del centro comercial se transfirió posteriormente a una empresa de Guernsey, Nude Estates 1, de baja imposición fiscal. Los "Paradise Papers" han revelado que Bono utilizó una empresa con sede en un paraíso fiscal para comprar un centro comercial en Lituania. Las empresas maltesas pagan impuestos con sólo un 5 por ciento. En Guernsey no existe ningún impuesto sobre los beneficios de las empresas. Sin embargo, el hecho de que se lleven tales beneficios a Gran Bretaña o Irlanda incurriría en impuestos. Un portavoz de Bono dijo a The Guardian:"Bono era un inversor minoritario y pasivo en Nude Estates Malta Ltd., una empresa registrada legalmente en Malta hasta su liquidación voluntaria en 2015. Malta es una jurisdicción bien establecida de sociedades de cartera dentro de la UE ". Bono _verdadero nombre de Paul Hewson_ ha sido adulado por los líderes mundiales desde que comenzó a recorrer el mundo pidiendo más ayuda del Tercer Mundo y alivio de la deuda.

Pero sus críticos han observado que él mismo es un multimillonario que podría haber pagado más impuestos para ayudar a los pobres en su país y en el extranjero si U2 hubiera permanecido en su Irlanda natal.

En cambio, ya se había puesto de manifiesto que gran parte del dinero U2 fluye a través de los Países Bajos, donde un régimen fiscal favorable reducía los pagos y maximizaba los beneficios para la banda. Pero Bono dijo hace dos años que la banda "pagó una fortuna en impuestos", y rechazó las críticas sobre la llamada "rama holandesa", diciendo que implicaba "sólo algunas personas inteligentes que tenemos trabajando para nosotros tratando de ser sensatos sobre la forma en que nos pagan los impuestos. Y esa es sólo una de nuestras compañías, por cierto. Hay montones de empresas", había alegado el líder rockero y referente social.