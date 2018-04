El juez del caso "Lava Jato" Sérgio Moro negó al encarcelado ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva un régimen especial de visitas, según un despacho judicial difundido ayer por medios locales. El régimen carcelario autoriza a Lula sólo a tener un televisor en su celda en la sureña ciudad de Curitiba, según el texto. "Ningún privilegio será concedido. No se puede dar privilegios diferentes al resto de los condenados, también en virtud de la organización de la repartición pública que lo aloja", dijo Moro, cabeza de la operación anticorrupción Lava Jato. Las condiciones de su encierro poco se parecen al abarrotado sistema carcelario brasileño.

La decisión fue en respuesta a un pedido de 9 gobernadores que se trasladaron a Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde ahora funciona el comité nacional del Partido de los Trabajadores y existe un acampe con más de 1.000 personas. Moro envió a Lula a cumplir la pena de 12 años y un mes de prisión a una sala sin rejas de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.

El régimen de la superintendencia de policía donde está Lula sólo permite una visita semanal de familiares o amigos a los detenidos, más allá de las de sus abogados, que tienen acceso todos los días laborables. La normativa impide así el acceso a simpatizantes y compañeros de partido del popular ex presidente de 72 años. Su Partido de los Trabajadores (PT) trasladó temporalmente su comando político a Curitiba, como una forma de mantener su apuesta por Lula y de seguir presionando para conseguir su libertad.

El PT reiteró que inscribirá en agosto al ex mandatario como su candidato para las presidenciales del 7 de octubre, pese a que Lula está en teoría inhabilitado por su condena a 12 años de cárcel por corrupción. Un tribunal electoral tendría que emitir una sentencia en caso de que la candidatura sea registrada. Cientos de simpatizantes del carismático ex jefe de Estado, ícono de la izquierda latinoamericana, acampan cerca de la cárcel donde está Lula desde el sábado y afirman que estarán ahí de forma permanente hasta que el político sea liberado.

El drama en torno a Lula sacude al gigante sudamericano desde hace días. Pese a su condena por corrupción, el ex líder obrero sigue siendo el político más popular de Brasil. Los sondeos le atribuyen hasta el 36 por ciento de las preferencias de cara a las elecciones presidenciales, más o menos el doble que el segundo favorito, el radical de derecha Jair Bolsonaro. Según el abogado de Lula, el ex presidente tiene una televisión y está leyendo el libro "La Elite del Atraso: de la esclavitud a Lava Jato" del sociólogo Jessé Souza, una lectura incluso novedosa para la izquierda sobre la formación de las clases sociales y en Brasil. Por haber sido dos veces mandatario de Brasil, Lula cuenta con un equipo de ocho asistentes, incluyendo cuatro guardaespaldas. Pero el actual presidente brasileño, Michel Temer, evalúa la posibilidad de quitarle ese privilegio ahora que el líder petista está en prisión, afirmó ayer un portavoz del palacio de Planalto, en Brasilia.

"Es inocente"

Desde Madrid, la ex presidenta Dilma Rousseff aseguró ayer que su encarcelado predecesor es "inocente" de los cargos por corrupción que se le imputan y atribuyó la condena de Lula a un "golpe" en la democracia más grande de América latina. "Sé que Lula es inocente, no tengo ninguna duda", dijo Rousseff en Madrid, en el marco de una gira internacional para denunciar el encarcelamiento de Lula. Aseguró asimismo que el PT no desistirá de la candidatura de Lula, pese a que la prisión lo saca en teoría de la carrera electoral.