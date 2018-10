El influyente voto evangélico brasileño se vuelca a Bolsonaro

El ex militar Jair Bolsonaro, actualmente hospitalizado, lidera los sondeos con 28% de apoyo popular.

José Wellington fue uno de los últimos líderes de las influyentes iglesias evangélicas de Brasil en pronunciarse sobre su favorito para las elecciones presidenciales de hoy. "En sus discursos, usted habla nuestro idioma", dijo recientemente el pastor de la iglesia Assambleia de Deus, dirigiéndose al derechista Jair Bolsonaro. "Usted dice lo que a los evangélicos les gusta oír", agregó Wellington en un video de apoyo a Bolsonaro hecho público por su iglesia, una de las que más fieles reúne en Brasil.

Antes de Wellington, el obispo Edir Macedo, líder de la Igreja Universal do Reino de Deus, otra de las grandes iglesias pentecostales, también había manifestado públicamente su apoyo a Bolsonaro, amplio favorito para el primer turno electoral de hoy. Si el ex militar gana la primera vuelta de hoy y luego la presidencia el 28 de octubre, una parte de ese triunfo se la deberá al apoyo religioso. Según la empresa Datafolha, el candidato tiene el 40 por ciento de apoyos entre los electores evangélicos, frente al 15 por ciento que alcanza el izquierdista Fernando Haddad. El fenómeno de Bolsonaro no está basado en el auge evangélico en Brasil, pero se ha beneficiado claramente de él.

El candidato, visto como un peligro para la democracia por sus críticos, apoya la lucha contra el aborto y contra los derechos homosexuales, dos de los principales caballos de batalla en la agenda ultraconservadora de las iglesias pentecostales. El propio Bolsonaro, descendiente de inmigrantes italianos, es de educación católica, pero se ha acercado en los últimos tiempos a los evangélicos a través de su esposa, miembro de una de esas iglesias.

"La religión tiene un peso muy importante en la política brasileña" dice el politólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro Mauricio Santoro. "La religión es más importante hoy en la política electoral de Brasil de lo que era 20 o 30 años atrás". Un 27 por ciento de los brasileños se declaran hoy evangélicos, según las estadísticas de 2017 de la ONG Latinobarómetro.

Las iglesias evangélicas han venido ganando terreno constantemente en Brasil, donde el número de católicos cayó del 78 al 53 por ciento desde 1995 a 2017. Y a diferencia de la Iglesia católica, los grupos evangélicos tienen una voluntad mucho mayor de participar en política. La "bancada evangélica", un bloque transversal con miembros de varios partidos, cuenta con 81 entre los 513 parlamentarios de la Cámara baja, y con tres de los 81 senadores. Junto con legisladores del lobby de las armas y del sector agrícola, el grupo llamado BBB (por "bala, buey y biblia"), suman una fuerza considerable. Un influyente político vinculado al movimiento religioso es Marcelo Crivella, un pastor evangélico elegido en 2016 alcalde de Río de Janeiro.

Otro analista, Antonio Flavio Testa, señala que los evangélicos "tienen un voto muy disciplinado, suelen seguir la orientación de sus líderes". Testa es politólogo de la Universidad de Brasilia, y asesoró a la campaña de Bolsonaro en asuntos electorales.Testa cree que el rechazo de muchas de estas iglesias al PT de Haddad y Lula da Silva, así como los problemas con otros candidatos a los que antes eran afines, está llevando a que el voto evangélico empiece a decantarse definitivamente por Bolsonaro. Hoy se confirmará o no en las urnas este pronóstico.