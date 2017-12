El indulto es irrevocable, pero puede haber condena por otra causa

El indulto que benefició al ex presidente de Perú Alberto Fujimori no podrá ser revocado por tribunales locales o internacionales, pero el ex mandatario puede ser condenado por un caso de lesa humanidad por el que está procesado, afirmaron juristas peruanos. El ex presidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia Víctor García Toma sostuvo que "formalmente" no existen fundamentos para que el indulto sea declarado nulo, tanto en fuero "interno como externo". "En la jurisdicción supranacional, todos los pronunciamientos que hubo en torno a las amnistías y conmutaciones estuvieron referidos a indultos comunes, pero aquí estamos ante un perdón por razones humanitarias", dijo el experto.

García Toma indicó que "se siguió, aparentemente, el procedimiento establecido por la ley; en consecuencia, el presidente hizo uso de una facultad que le confiere la Constitución del Perú y quedará para la historia si hizo bien o mal".

El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ex canciller y ex ministro de Justicia Diego García Sayán advirtió que el indulto a Fujimori podría ser un asunto de "incumbencia internacional" solo si en el fuero interno no se cumplió el debido proceso para otorgarlo.

Derecho de gracia

Además del indulto, que lo libera de todas las condenas que estaba cumpliendo, Kuczynski otorgó a Fujimori el derecho de gracia, que lo excusa de todo proceso o juicio pendiente que afrontara. Fujimori estaba procesado por el caso Pativilca, acusado de ser autor mediato de la ejecución extrajudicial de seis personas por el grupo paramilitar Colina en 1992. El ex procurador anticorrupción César Azabache advirtió que Fujimori puede continuar procesado e incluso ser condenado por el caso Pativilca, pues el derecho de gracia solo puede liberar legalmente de procesos iniciados con más de dos años de antelación a su otorgamiento. "La Constitución solo permite que el presidente haga esto, involucrarse en un proceso judicial en marcha y ordenar que se corte, cuando se cumplieron por lo menos 24 meses desde el inicio de los debates", dijo el abogado. Azabache recordó que Fujimori está procesado por Pativilca desde hace apenas 10 meses, en febrero pasado, una vez que la Corte Suprema de Justicia de Chile amplió por ese motivo las causas por las cuales concedió en 2007 la extradición del ex mandatario a Perú. "Es muy probable que el tribunal del caso Pativilca, luego de escuchar a los abogados, puede decir «bueno, señores, acabo de escuchar a los abogados, pero resulta que la condición que la Constitución establece para una decisión como ésta no se cumplió", agregó.

La defensa de las 25 víctimas de dos masacres por las que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión afirmó que espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) anule el indulto que lo liberó anticipadamente. "Tenemos expectativas de que la Corte emita una decisión favorable e imponga la anulación del indulto, con lo que Fujimori regresaría automáticamente a prisión", dijo el letrado Carlos Rivera.