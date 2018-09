Los países del Grupo de Lima rechazaron cualquier "intervención militar" o "uso de la fuerza en Venezuela", luego de las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien no descartó esa opción. Ayer, Almagro negó haber hecho esas afirmaciones.

Once de los 14 países que integran el Grupo de Lima, creado precisamente para dar seguimiento a la crisis de Venezuela, "expresaron su preocupación y su rechazo a cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o ejercicio de la violencia, amenaza o uso de la fuerza en Venezuela", según un comunicado divulgado por la cancillería brasileña. La misiva está refrendada por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, pero no así por Colombia ni Canadá. El viernes, durante una visita a la zona de frontera de Colombia con Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que no se debía descartar "una intervención militar" en Venezuela para "derrocar" al gobierno de Maduro.

Los once países del Grupo de Lima reafirmaron a su vez su compromiso para "la restauración de la democracia en Venezuela y superar la grave crisis, a través de una salida pacífica y negociada" y exhortaron a Nicolás Maduro a "poner fin a las violaciones a los derechos humanos, liberar a los presos políticos, respetar la autonomía de los poderes". Posteriormente, Almagro, aclaró en un video en Twitter que sus palabras fueron malinterpretadas y "no es cierto" que sea "favorable a una intervención armada en Venezuela, como se difundió. Dije que debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas, las interpretaciones fueron que hablábamos de intervenciones militares; no es cierto, sería un infantilismo preocuparse por esas interpretaciones".